Путин становится объектом для насмешек из-за отношений с Лукашенко 10 14.11.2021, 9:15

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Президент России в последнее время много чего «не знает» или «не замечает».

Недавно в продолжении истории с нелегальными мигрантами, которые штурмуют польскую границу, Александр Лукашенко пригрозил Западу, что может перекрыть газопровод «Ямал — Европа» в ответ на готовящийся пятый пакет санкций, пишет «Салідарнасць».

«Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда?».

По отношению к России заявление получилось удивительным. Во-первых, оказывается, это белорусские власти «обогревают Европу», а не Россия.

Во-вторых, Лукашенко даже не стал говорить о том, что вообще-то газовая труба на территории Беларуси принадлежит той же России – ее продали около 10 лет назад.

И какой же была реакция Москвы? В Кремле устами Дмитрия Пескова подчеркнули, что это заявление Лукашенко не было согласовано с Россией.

А вот реакция Владимира Путина была довольно поразительной. В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» он заявил следующее.

«Ну, я, честно говоря, об этом первый раз слышу, потому что вот я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время. Он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул. Ну, он может, наверное».

Вот так, оказывается, что президент России якобы не в курсе заявления Лукашенко, которое уже несколько дней обсуждают СМИ разных стран. Более того, Путин на словах даже не противиться желанию Лукашенко, которое затрагивает поставки российского газа!

Не удивительно, что Путин становится объектом для насмешек – в том числе в самой России.

Блогер и общественный деятель Максим Кац в своей новой программе заявил:

«Только сам Путин может считать, что он как сюзерен для вассала (для Лукашенко – прим.). На деле он старушка-мать, у которой сын алкоголик забирает пенсию, дерется с соседями, а проблемы с законом возлагает на нее».

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