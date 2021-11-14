Ученые нашли останки неизвестного животного возрастом 300 миллионов лет 14.11.2021, 9:27

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Находка считается уникальной и относится к пермскому периоду.

В национальном парке Каньонлендс, который располагается в Юте, обнаружили останки неизвестного науке животного. Стоит обратить внимание на то, что окаменелости существ, которые проживали на суше, на этой территории встречаются невероятно редко.

Об этом сообщает Smithsonian magazine.

Возраст находки достигает практически 300 миллионов лет. Этот образец считается уникальным и относится к пермскому периоду. Специалистам пока что не удалось установить, имеет это животное отношение к млекопитающим или же рептилиям. Возможно, окаменелость и вовсе относится к новому виду, который раньше не был изучен. Но для того, чтобы дать окончательный ответ, потребуется провести еще множество дополнительных исследований.

На сегодня есть информация относительно того, что существо относится к группе амниотов. Оно было позвоночное, имело четыре конечности, размножалось путем кладки яиц и проживало на суше.

Невероятное открытие было сделано смотрителем парка в 2020 году. Спустя некоторое время специалисты из нескольких разных организаций объединились в одну команду для того, чтобы детально изучить окаменелость. При этом раскопки были проведены относительно недавно. Исследование показало, что эти останки старше на 50 миллионов лет, чем все остальные, что удавалось отыскать на планете ранее. Они относятся к тому временному периоду, окаменелости из которого только в единичных случаях находят на территории Северной Америки.

Окаменелость располагалась на самом дне оврага, поэтому регулярно страдала от эрозии, когда начинался сезон дождей. Ее достали и аккуратно очистили от загрязнений. В скором времени планируется изучение с помощью компьютерной томографии. Дальше находка отправится в музей национального парка Каньонлендс.

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