«Возвращайтесь в Минск!»: как Украина готовится остановить мигрантов со стороны Беларуси 14.11.2021, 9:35

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Репортаж из Волынской области.

В радиоэфире раздаются голоса дикторов из Минска, рассказывающих по-русски о том, как Польша не пускает иностранцев, пытающихся пересечь границу со стороны Беларуси, чтобы просить убежища в Евросоюзе, сообщают журналисты dw.com в репортаже из Волынской области Украины.

Из-за неустойчивого сигнала их перебивают польские дикторы. Они, в свою очередь, рассказывают о действиях режима Лукашенко и Путина, которые, по мнению польских журналистов, спровоцировали этот кризис и все больше его усугубляют.

Украинские радиостанции едва слышны из-за плохого приема, что на границе с Беларусью встречается довольно часто.

Села Ольшанка и Кошары на Волыни расположены, как здесь говорят, "на перекрестке трех границ". Граница Украины с Беларусью и Польшей находится на расстоянии не более одного километра от поселков. Мобильный телефон тоже постоянно ловит то сигнал операторов Беларуси, то Польши. От польского оператора поступает SMS-сообщение: Go back to Minsk! ("Возвращайтесь в Минск!") Таким образом польские власти предупреждают, что граница с Польшей для мигрантов закрыта, что бы там ни говорили в Минске.

"Они в Германию пойдут. Зачем им Украина?"

"Что им сюда идти! Они в Германию пойдут! Зачем им Украина?", - размышляет местный житель Михаил. Пенсионер живет в Ольшанке с детства и говорит, что в местных лесах нарушителей границы почти не увидишь. Вспоминает, что в начале ноября на дороге возле границы задержали двух граждан Кубы: "Видимо, им нелегальные перевозчики сказали, мол, идите вот туда прямо, там Польша, они и ушли. А их инспекторы заметили", - добавляет мужчина.

По данным Государственной пограничной службы Украины, у границы с Беларусью за девять месяцев были задержаны 13 нарушителей пограничного режима. Часто о появлении подозрительных людей пограничникам сообщают местные жители.

"Если они здесь появляются, то сразу их нашим - на заставу - отвезем", - говорит Сергей - рабочий лесопилки в Ольшанке и добавляет, что пограничники - "железные мужчины, которые держат границу на замке".

В Польше не исключают, что мигранты, массово пытающиеся пересечь границу страны со стороны Беларуси, попытаются прорваться через границу с Украиной. Это маловероятный сценарий, но возможный, подтверждают и в Госпогранслужбе Украины, и в МВД.

В Украине знают о слабых местах на границе

Как заявил DW министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, уже определены потенциальные места, где это может произойти, прежде всего, у границы с Польшей. По мнению Монастырского, через волынские леса и болота вряд ли пойдут большие группы мигрантов: "Это обязательно должны быть дороги, которые идут к украинской границе. Кроме того, у нас будет время подготовиться, потому что мигранты находятся на расстоянии примерно в 300 километрах от линии границы в Волынской области.

Тактику сдерживания толпы мигрантов именно на такой местности пограничники, нацгвардейцы и полицейские отрабатывают на учениях. Силовики должны использовать тактику так называемого "несмертельного действия". "Наша задача - сдерживать, и чтобы граждане другого государства не пересекли нашу границу", - объясняет DW лейтенант Госпогранслужбы Украины Иван Бондарь.

Он добавляет, что даже если мигранты начнут бросать коктейли Молотова или камни, спецназовцы должны стоять и не отступать от границы". "Мы не можем стрелять. Если они начнут стрелять, то это уже будет агрессией - здесь начинают действовать другие инструкции", - рассказывает лейтенант. Он добавляет, что единственная причина для применения оружия - это когда существует прямая угроза их жизни и здоровью.

Защита границы с помощью человеческого ресурса

У спецназовцев есть немало средств для остановки нарушителей границы. Спецмашины, которые могут быстро копать рвы. Или бронетранспортеры, которыми, например, можно преграждать дороги. По приказу главы МВД, в приграничные районы доставлены 15 дополнительных вертолетов. И еще 8000 дополнительных бойцов спецназа.

В отличие от Польши, где границу с Беларусью разделяет забор, Украина может реагировать на потенциальные вызовы скорее человеческим ресурсом, чем инженерно-техническим, которого недостаточно. "То, что я вижу на сегодняшний день, это то, что государственная граница, если говорить об инженерных сооружениях, фактически не обустроена", - заявил Монастырский. Это следствие, в том числе, и того, что длительный процесс демаркации границы Киев и Минск завершили только в прошлом году.

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко не исключает, что Украина в случае необходимости тоже сможет обустроить инженерные сооружения. Правда, главный пограничник страны не уверен, можно ли это сделать быстро. "К сожалению, наши заводы, производящие колючую проволоку, сейчас отправляют ее в Литву и Польшу. Но их мощности уже зафрахтованы для изготовления проволоки в интересах Госпогранслужбы", - заявил Дейнеко DW.

По словам Дениса Монастырского, в бюджете на следующий год должны быть выделены 17 миллиардов гривен на возведение на линии государственной границы с Россией и Беларусью так называемой "интеллектуальной границы".

Она, в частности, будет включать в себя систему видеомониторинга и антивандальный забор вроде забора между Турцией и Грецией на Кипре. Задание обустроить границу как можно скорее поставил перед пограничниками и президент Украины Владимир Зеленский. По самым оптимистичным прогнозам, это "большое строительство" может быть завершено в конце следующего года.

Усиленный режим несения службы на границе

Из леса вокруг украинских поселков возле белорусской границы раздаются предупреждения из громкоговорителя: "Остановитесь! Вы нарушаете государственную границу Украины!" 35-летняя местная жительница Лариса знает, что это идут учения спецназовцев, которые отрабатывают навыки по противодействию проникновению нелегальных мигрантов. Женщина уверена, что у ее села вряд ли произойдут такие же события, как на белорусско-польской границе: "Этого не допустят, потому что граница перекрыты. Я не хочу думать, что кто-нибудь сюда пойдет!"

Пограничники, сотрудники СБУ, Нацгвардии и Нацполиции в приграничных регионах переведены в усиленный режим несения службы. По словам Дениса Монастырского, "всех вызвали из отпусков". Ведомство хочет привлечь для мониторинга ситуации на границе и отряды терробороны. Запланированы также совместные учения. Украину беспокоит не только ситуация с людьми, которые ищут убежища в Польше, но и действия России, решившей помогать Беларуси охранять ее границы с ЕС.

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