«Несколько тысяч горячих южных парней осядут в приграничной полосе, а режим отключат от SWIFT» 1 14.11.2021, 9:51

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Сумасшедший диктатор неуклонно движется к своему концу.

Как мы писали ранее, у сумасшедших весьма своеобразные представления о мире и о жизненных целях, пишет телеграм-канал Белорусского объединения рабочих (БОР).

Наш дорогой, очень-очень дорогой для всей нашей экономики диктатор неуклонно движется к своему концу. И не забывает при этом уничтожать все, что еще хоть немного подает признаки жизни.

Мы все понимаем – при нем никакого улучшения ситуации в стране не предвидится, а ухудшение не только вероятно, оно неизбежно! Посудите сами: на границе организовывается лагерь мигрантов. Им начали подвозить бревна, питьевую воду и еду. Т.е. несколько тысяч горячих южных парней и девчат осядут прямо в приграничной полосе. И будут ежедневно (еженощно) планомерно кошмарить польских пограничников.

Поляки будут защищать Европу от мигрантского вторжения всеми доступными способами. Естественно, одними только выстрелами в воздух дело не обойдется. Европа знает, кто является первопричиной кризиса, и будет предпринимать меры против нашей хунты. Пятый пакет санкций не за горами. И если в него включат еще и отключение SWIFT – банковским операциям придет конец.

На самом деле, если мы продолжим «терпилово», мы просто позволим усатой крысе положить нашу экономику полностью. Да, сегодня нам есть чем накормить наших детей. Но что мы будем делать, например, уже в январе? Когда большая часть предприятий остановится не из-за забастовки, а из-за банковского кризиса? У многих из нас есть большие запасы?

Люди, думайте головой СЕЙЧАС! И оставайтесь дома!

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