Сборная Беларуси по футболу проиграла восьмой матч подряд
- 14.11.2021, 10:13
Разница мячей на отборе к ЧМ-2022 теперь составляет 4:24.
Сборная Уэльса разгромила команду Беларуси (5:1) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022, сообщает pressball.by.
Команда Георгия Кондратьева завершила отбор на последнем месте.
Белорусы уступили в восьмом матче кряду. Разница мячей — 4:24.
Уэльс — Беларусь — 5:1
Беларусь — Чехия — 0:2
Эстония — Беларусь — 2:0
Беларусь — Бельгия — 0:1
Беларусь — Уэльс — 2:3
Чехия — Беларусь — 1:0
Беларусь — Азербайджан — 1:2
Бельгия — Беларусь — 8:0