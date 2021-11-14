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Сборная Беларуси по футболу проиграла восьмой матч подряд

  • 14.11.2021, 10:13
Сборная Беларуси по футболу проиграла восьмой матч подряд

Разница мячей на отборе к ЧМ-2022 теперь составляет 4:24.

Сборная Уэльса разгромила команду Беларуси (5:1) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022, сообщает pressball.by.

Команда Георгия Кондратьева завершила отбор на последнем месте.

Белорусы уступили в восьмом матче кряду. Разница мячей — 4:24.

Уэльс — Беларусь — 5:1

Беларусь — Чехия — 0:2

Эстония — Беларусь — 2:0

Беларусь — Бельгия — 0:1

Беларусь — Уэльс — 2:3

Чехия — Беларусь — 1:0

Беларусь — Азербайджан — 1:2

Бельгия — Беларусь — 8:0

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