Эрдоган умывает руки в миграционной игре Лукашенко 14.11.2021, 10:20

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Почему глава Турции перекрыл диктатору ключевой канал доставки мигрантов?

Эрдоган умывает руки. Turkish Airlines Турция ввела запрет на продажу билетов для граждан Сирии, Йемена и Ирака на рейсы в Минск из турецких аэропортов. Это произошло после того, как стало известно, что ЕС может ввести санкции против Turkish Airlines и российского «Аэрофлота» из-за миграционного кризиса на границе Беларуси, пишет «Салідарнасць».

Примечательно, что в отличие от своих российских коллег, турецкие власти не стали долго разглагольствовать и грозить в ответ, быстро и беспрекословно выполнив то, чего от них добивалась Европа.

Как же так получилось, что недавний союзник вдруг отказался участвовать в большой игре Лукашенко и фактически перекрывает ключевой турецкий канал доставки мигрантов?

Визит в Минск и зацелованный Коран

Надо сказать, что Лукашенко и Эрдоган — не просто коллеги по диктаторскому цеху. Их связывают довольно тесные отношения. И то, что турецкий лидер с радостью пришел на помощь Лукашенко в «трудную минуту», вполне объяснимо.

Эрдогану действительно есть за что благодарить Лукашенко. В период, когда бушевал конфликт между Москвой и Анкарой по поводу сбитого российского бомбардировщика, белорусский правитель упорно держался нейтральной линии. А на одной из конференций в Ашхабаде, он и вовсе назвал Турцию дружественной. Тогда это прозвучало, как вызов Москве, и кое-кому там сильно не понравилось.

Кроме того, Минск не поддержал российские санкции против Турции, не включился в пропагандистскую войну.

Чтобы отблагодарить за такую широту души, Эрдоган даже навестил Александра Лукашенко в ноябре 2016 года в Минске. В тот визит два руководителя источали любовь и полнейшее взаимопонимание. Эрдоган открыл в Минске мечеть и даже посадил елку около дворца президента.

А еще подарил Лукашенко Коран. С последним, правда, вышел небольшой конфуз. Приняв подарок, Лукашенко, желая выказать особое уважение, тут же поцеловал его, чем вызвал большой удивление, как у мусульман, так и у православных.

Два сапога пара

Надо сказать, что Лукашенко и Эрдоган близки не только в своем политическом противостоянии Кремлю. Если посмотреть на происходящее в двух странах, то можно удивиться схожестью многих событий и реакции на них двух лидеров.

Подавление протестов, аресты инакомыслящих, расправа с интеллигенцией — все это обычные практики обоих диктаторов. Так, в 2016 году после подавления путча, в результате которого погибли более 250 человек, власти Турции развернули жесткие репрессии. По всей стране прошли сотни судебных заседаний. Десятки тысяч людей были задержаны и арестованы, уволены около 60 тысяч госслужащих, в том числе полицейские, судьи, преподаватели.

В осуждении турецких путчистов Александр Лукашенко был предельно искренен. Любого рода мятежи, майданы, цветные революции и прочие покушения на власть всегда его беспокоили. Официальный Минск с особой экспрессией осудил «предательскую атаку на народ и законно избранную власть» Турции.

Нелюбовь к всевозможных восстаниям — не единственная общая черта двух лидеров. Например, во время экономического кризиса Эрдоган решил прикупить себе новый Boeing 747−8 стоимостью около $ 500 млн. Когда же граждане стали возмущаться данным фактом, он заявил, что это подарок от эмира.

— Мы будем летать на нем. Это самолет Турецкой Республики, а не мой личный, — заявил Эрдоган.

Ничего не напоминает?

А еще оба правителя — большие любители менять конституции под себя. Так, в 2017 год в Турции прошел референдум, на котором Эрдоган получил «беспрецедентные полномочия» — примерно такие, как Лукашенко в 1996 году. По новому закону, правление Эрдогана теперь может длиться аж до 2029 года, а еще он получил возможность самостоятельно назначать министров и управлять страной с помощью единоличных указов.

Санкции врозь

При таком, казалось бы, родстве душ кажется удивительным, что Эрдоган не поддержал своего коллегу и так легко отказался участвовать в его игре. Тем более, что практика торговать мигрантами была скопирована именно из турецких реалий.

Сей факт объясняется очень просто. Турция уже хлебнула в свое время горя от санкций после сбитого российского бомбардировщика, и знает все их «прелести». В том числе что бывает, когда вводится заперт на воздушные перевозки.

Полгода понадобилось несгибаемым турецким товарищам, чтобы понять, что извиниться за инцидент проще, чем пожинать санкционные плоды. Сегодня решили даже не пробовать повторять.

Да и ситуация с беженцами Турции знакома как никогда. Эрдоган, превративший наплыв беженцев в оружие, был первопроходцем на этом пути. Но и тут оказалось, что шантажировать Европу малоперспективное занятие. А вот заработать на этом головную боль и финансовые издержки — вполне.

Так что даже при всем родстве душ и невероятной благодарности за прошлое, готовности участвовать в политических играх Лукашенко у турецкого руководства не наблюдается. Как говорится, дружба дружбой, а санкции врозь.

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