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Бундесвер готов мобилизовать 12 тысяч военнослужащих для борьбы с пандемией COVID-19

  • 14.11.2021, 10:23
Бундесвер готов мобилизовать 12 тысяч военнослужащих для борьбы с пандемией COVID-19

Четвертая волна коронавируса достигнет пика в Германии на Рождество.

Бундесвер готовится к чрезвычайно ситуации в связи с резким ростом новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Германии.

Как сообщило в пятницу, 13 ноября, издание Spiegel Online (перевод — dw.com), инспектор Объединенных сил обеспечения бундесвера генерал-лейтенант Мартин Шеляйс (Martin Schelleis) намерен максимально быстро мобилизовать до 12 тыс. военнослужащих для поддержки перегруженных клиник и местных органов здравоохранения.

Военные будут оказывать помощь в проведении бустерной вакцинации и расширении экспресс-тестов в домах престарелых и больницах.

По данным издания, к концу ноября число военнослужащих задействованных в борьбе с пандемией составит до шести тысяч человек, к Рождеству их число должно удвоиться. На сегодняшний день за помощью военных уже обратились федеральные земли Бавария, Саксония и Тюрингия. Как напоминает Spiegel Online, во время наиболее критических этапов пандемии в Германии - зимой 2020 и весной 2021 года – помощь органам здравоохранения оказывали до 10 тыс. военнослужащих.

В кризисном штабе бундесвера считают, что, основываясь на опыте распространения коронавируса в Германии, могут довольно точно предсказать развитие ситуации. По их расчетам, четвертая волна пандемии достигнет пика в стране на Рождество. Улучшение ситуации стоит ожидать не ранее начала февраля.

Ситуация с коронавирусом в Германии

В ноябре число новых случаев заражения коронавирусом в Германии достигло самого высокого уровня с начала пандемии. Институт имени Роберта Коха сообщил 14 ноября о 33 498 новых случаях инфицирования вирусом SARS-CoV-2. Данные на выходных, как правило, ниже, чем в рабочие дни, что связано с задержкой передаваемой с мест информации.Коэффициент заражаемости коронавирусом составил 289,0 на 100 тыс жителей в течение недели. 13 ноября он составлял 277,4, 12 ноября - 263,7. Ранее самая высокая заражаемость в ФРГ была зафиксирована 22 декабря 2020 года (197,6), однако на тот момент в Германии почти не было привитых от ковида.

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