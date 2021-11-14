ВВС: Польша обвинила белорусских военных в попытке разрушить заграждения на границе 14 14.11.2021, 10:32

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Фото: Getty Images

Провокации лукашистов становятся все более откровенными.

Пограничная служба Польши обвинила белорусских военных в попытке разрушить заграждения на границе для того, чтобы позволить группе мигрантов попасть на территорию страны, сообщает ВВС.

По данным польских пограничников, из Беларуси на территорию Польши ночью пытались прорваться порядка 100 мигрантов из стран Ближнего Востока.

Белорусские военные, как утверждает Варшава, попытались разрушить заграждения и сорвать колючую проволоку с помощью машины близ польского поселка Черемха.

Также польская погранслужба опубликовала видео, на котором, как утверждает Варшава, запечатлена попытка белорусских военных ослепить польских пограничников с помощью стробоскопического света и лазера.

Польская сторона обвинила белорусских военных в том, что они снабдили мигрантов баллонами со слезоточивым газом, который те, в свою очередь, применили против польских пограничников.

Nieopodal ok.100-os.grupa migrantów oczekiwała na możliwość nielegalnego przekroczenia granicy. Białorusini wyposażyli cudzoziemców w gaz łzawiący, który został użyty w kierunku polskich służb. Tej oraz kolejnym próbom nielegalnego przekroczenia gr. 🇵🇱🇧🇾zapobiegliśmy pic.twitter.com/aUq2WLbv0T — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 13, 2021

Полиция Польши сообщила о том, что в лесу близ белорусско-польской границы было найдено тело сирийского мигранта. О причинах его смерти ничего не сообщается. Ранее Варшава сообщала о гибели как минимум восьми мигрантов.

Ограничения для авиакомпаний

Под давлением Евросоюза несколько турецких и ближневосточных авиакомпаний ранее на этой неделе приостановили авиарейсы в Минск, а "Белавиа" в пятницу сообщила, что больше не будет допускать на рейсы из Турции граждан Ирака, Сирии и Йемена с билетами в один конец. Белорусская авиакомпания сослалась при этом на требование турецких властей. Власти Ирака, по данным местных СМИ, в пятницу полностью прекратили авиасообщение с Беларусью.

Евросоюз обсуждает возможность включения авиакомпаний в новый пакет санкций в отношении Беларуси, основанием для которых станут обвинения в пособничестве и подстрекательстве к контрабанде людей. В числе потенциальных объектов санкций называли и российский "Аэрофлот"; он заявил, что не летает из стран Ближнего Востока в Беларусь.

Фото: Getty Images

В последние месяцы в Минск еженедельно пребывали около 40 самолетов из Стамбула, Дамаска и Дубая, сообщал РБК.

Европейский союз считает, что миграционный кризис на границе Беларуси с Польшей и странами Балтии намеренно спровоцировал Александр Лукашенко, который, по его мнению, пытается отомстить за санкции, введенные после подавления протестов против фальсификации президентских выборов и милицейского насилия в 2020 году.

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