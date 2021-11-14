Инфляция разбушевалась: на отдельные продукты цены в Беларуси выросли на десятки процентов
- 14.11.2021, 10:40
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Что подорожало больше всего?
В октябре месячная потребительская инфляция составила, по данным Белстата, 100,89% – с сентября цены на рынке потребительских товаров и услуг выросли официально на 0,89%.
Это меньше, чем было в сентябре (+1,33% к августу), но за последние пять лет октябрьский официальный индекс инфляции «месяц к предыдущему месяцу» – среди наибольших, пишет «Инфобанк».
Впрочем, в сентябре и октябре в Беларуси всегда сезонное ускорение месячной инфляции после летних месяцев (летом продукты питания из нового урожая самые дешёвые в году – поэтому летние индексы инфляции самые низкие в году, часто даже возникает дефляция).
Но октябрьский индекс месячной инфляции в 2021-м самый большой за последние 4 года.
А нарастающий с начала индекс инфляции в этом году (за январь-октябрь – в формате «к декабрю предыдущего года») – 8,47% – самый большой за 5 лет.
Причём накопленная с начала года инфляция в 2021-м выше, чем в 2017-20 гг., намного.
Также наибольший за 5 лет сейчас процент инфляции в формате «за период с начала года к соответствующему периоду предыдущего года». (Инфляция «период к периоду»).
Он составил в октябре 109,3%: средние за январь-октябрь потребительские цены в 2021-м выше, чем в январе-октябре 2020-го, на 9,3%. Это максимум с 2016 года.
А годовой ИПЦ формата «инфляция к соответствующему месяцу предыдущего года» вырос в октябре до 110,5%: цены на потребительском рынке в октябре 2021 года выше, чем были в октябре 2020-го, в целом, на 10,5% – по официальным данным.
Это – наибольший процент с декабря 2016-го. Ускорение годовой инфляции (увеличение % ИПЦ формата «месяц к месяцу») длится в Беларуси 1,5 года.
Идет быстрый подъем даже самого инерционного показателя инфляции – среднегодового индекса.
Среднегодовой ИПЦ составил 108,9%: средние за 12-месячный период с ноября 2020-го по октябрь 2021-го цены на потребительские товары и услуги, исходя из официальных данных Белстата на 8,9% выше средних цен периода «ноябрь 2019 – октябрь 2020».
Учитывая инерционность этого показателя, рост среднегодовой инфляции продолжится и дальше. То же происходит и в соседених странах: инфляцие сейчас растёт везде.
Но в Беларуси она уже больше года является самой значительной в регионе – среди всех соседних стран.
Итак, инфляция в Беларуси продолжает ускоряться, и сейччас она уже наибольшая з 5 лет.
Что же дорожает больше всего?
Больше всего в октябре подорожали в Беларуси продовольственные товары – причём как за месяц, так и за год.
Месячный ИПЦ (октябрь к сентябрю):
всего товары и услуги – 100,9%
продовольственные товары – 101,4%
непродовольственные товары – 100,6%
потребительские услуги – 100,4%.
Самыми подорожавшими за месяц продуктами питания оказались:
огурцы свежие - +71,9%
помидоры свежие – +48,3%
перец сладкий – +16,2%.
Впрочем, это объяснимо: сезон свежих, с грядок, огурцов и помидоров закончился.
Но есть сильные подорожания таких продуктов, для которых значимой сезонной разницы между октябрём и сентябрём нет:
картофель – +7,4%
горох, фасоль – +5,5%
крупа гречневая – +5,3%.
Зато есть и что подешевело за месяц. Это:
цитрусовые (апельсины, лимоны, мандарины) – -11,3%
чай чёрный байховый – -5,1%
лук репчатый – -5,0%.
Годовой ИПЦ (октябрь 2021-го к октябрю 2020-го):
всего товары и услуги – 110,5%
продовольственные товары – 112,1%
непродовольственные товары – 110,0%
потребительские услуги – 110,6%.
Сравнивая соответствующие месяцы, практически полностью убирается сезонные ценовые различия – что особенно важно для овощей местного производства.
Но именно белорусские овощи и подорожали за год (октябрь 2021-го к октябрю 2020-го) больше всего, на двузначные, и даже на трёхзначные проценты:
капуста белокочанная +120,3% (в 2,2 раз)
картофель +77,0%
морковь +76,7%
свекла +70,1%
лук репчатый +48,3%.
На самые важные и популярные продукты рост цен за год составил:
куры (цыплята, включая бройлеров) – +24,9%
фарш мясной – +24,6%
маргарин – +24,2%
сельдь солёная – +23,3%
свинина (кроме бескостного мяса) – +23,2%
крупа гречневая – +23,1%
сало, грудинка – +17,1%
яйца куриные – +16,7%
свинина бескостная – +15,3%
хлебобулочные изделия из муки 1с. – +14,4%
сыр плавленый – +13,5%
пиво – +12,4%
пельмени мясные – +10,6%
сахар-песок – +10,4%
колбаса варёная 1 сорта – +10,1%
молоко цельное – +9,9%
крупа перловая – +8,3%
макароны, рожки – +7,9%
творог жирный – +7,5%
кефир – +7,5%
колбаса врёная высшего сорта – +6,0%
Но есть и подешевевшие за год продукты питания, но их совсем немного:
рыба мороженая (филе и разделанная) – -11,8%
крупа пшённая – -5,4%
цитрусовые (апельсины, лимоны, мандарины) – -0,6%.
При этом минимальный потребительский бюджет на одного взрослого трудоспособного человека в ценах сентября составляет сейчас ок. 595 BYN( Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 21 октября 2021 г. № 72).
Ровно год назад он был 528 BYN. Таким образом, расходы, потребные для минимального существования работающего человека, выросли за год на 12,6%.