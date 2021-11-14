закрыть
14 ноября 2021, воскресенье, 14:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Границу Украины усилят комплексами «Нептун»

  • 14.11.2021, 10:46
  • 2,928
Границу Украины усилят комплексами «Нептун»

Кроме того, военно-морские силы на юге страны получат новые корабли и беспилотники Bayraktar.

Министр обороны Украины Алексей Резников в рамках рабочего визита в город Бердянск Запорожской области заявил, что в ближайшем будущем для защиты южной границы Украины будут переданы береговые ракетные комплексы Нептун. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

"Крайне актуальным я считаю, что сегодня на вооружении ВМС Украины находится противокорабельный комплекс Нептун. От себя лично сделаю все от меня зависящее, чтобы в ближайшей перспективе данный комплекс заступил на боевое дежурство для защиты южных рубежей", - сказал Резников.

При этом он отметил, что Военно-морские силы активно усиливаются с помощью западных союзников, в частности США.

Министр напомнил, что сейчас два катера типа Island морским путем осуществляют переход в Украину, два - уже переданы флоту, как и первый беспилотный комплекс Bayraktar. Кроме того, на турецкой верфи началось строительство корпуса главного корвета типа ADA для нужд Украины.

"После оккупации Крыма и отдельных районов Донбасса и Луганской области Россия пытается де-факто оккупировать и Азовское море. <...> Мы постоянно обращаем на это внимание, ведь это опасный прецедент для всего мира. Усиление наших возможностей и развитие Военно-Морских Сил в целом является одним из приоритетов", - подчеркнул Резников.

Нептун - это комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, предназначенный для поражения боевых кораблей всех классов вплоть до крейсера в простых и сложных метеорологических условиях в любое время суток и года при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника.

Ранее сообщалось, что первый дивизион ракетных комплексов Нептун выйдет на боевое дежурство в середине 2022 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко давно пора лететь в Ростов
Лукашенко давно пора лететь в Ростов Артем Черников
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил!
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил! Валерий Цепкало
День сослагательного наклонения
День сослагательного наклонения Ирина Халип
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода