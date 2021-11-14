Границу Украины усилят комплексами «Нептун» 14.11.2021, 10:46

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Кроме того, военно-морские силы на юге страны получат новые корабли и беспилотники Bayraktar.

Министр обороны Украины Алексей Резников в рамках рабочего визита в город Бердянск Запорожской области заявил, что в ближайшем будущем для защиты южной границы Украины будут переданы береговые ракетные комплексы Нептун. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

"Крайне актуальным я считаю, что сегодня на вооружении ВМС Украины находится противокорабельный комплекс Нептун. От себя лично сделаю все от меня зависящее, чтобы в ближайшей перспективе данный комплекс заступил на боевое дежурство для защиты южных рубежей", - сказал Резников.

При этом он отметил, что Военно-морские силы активно усиливаются с помощью западных союзников, в частности США.

Министр напомнил, что сейчас два катера типа Island морским путем осуществляют переход в Украину, два - уже переданы флоту, как и первый беспилотный комплекс Bayraktar. Кроме того, на турецкой верфи началось строительство корпуса главного корвета типа ADA для нужд Украины.

"После оккупации Крыма и отдельных районов Донбасса и Луганской области Россия пытается де-факто оккупировать и Азовское море. <...> Мы постоянно обращаем на это внимание, ведь это опасный прецедент для всего мира. Усиление наших возможностей и развитие Военно-Морских Сил в целом является одним из приоритетов", - подчеркнул Резников.

Нептун - это комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, предназначенный для поражения боевых кораблей всех классов вплоть до крейсера в простых и сложных метеорологических условиях в любое время суток и года при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника.

Ранее сообщалось, что первый дивизион ракетных комплексов Нептун выйдет на боевое дежурство в середине 2022 года.

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