Хозяйка магазина национальной символики в Белостоке: Убеждена на 300 % - белорусы хотят вернуться домой 7 14.11.2021, 10:53

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Нужны настоящие, сильные санкции против режима.

У В начале ноября в Белостоке открылась «Крама беларускай сімволікі». Ее хозяйка Людмила Жданко говорит, что это первый подобный магазин в Польше. «Белсат» узнал, почему женщина открыла такой магазин, рассказала о жизни и ожиданиях.

«Здесь, за границей, белорусам не хватает национальных патриотических товаров, поэтому я решила открыть этот магазин, – говорит в беседе с «Белсатом» Людмила. – Есть потребность показать, что ты белорус, выйти на акции и выразить солидарность с теми, кто остался дома».

Людмила отмечает, что не ставит перед собой цели заработать бешеные деньги:

«Наш магазин рассчитан прежде всего не на то, чтобы создавать большой объем продаж. Это своеобразное народное посольство, чтобы каждый белорус мог прийти к нам выпить кофе или чая, поговорить, у кого какие проблемы. Каждый, кто открыл свой бизнес в Польше, может оставить свою рекламу и предложить свои услуги. Это маленькое место в центре Белостока, куда может придти каждый белорус».

Магазин посещают не только белорусы. Людмила отмечает, что зачастую заходят и поляки, которые очень солидарны с белорусами. Но появился магазин в первую очередь благодаря солидарности белорусов.

«Конечно, сначала было страшно открывать такой магазин, потому что здесь никто такого не делал, но мы почувствовали невероятную помощь. Раньше я об этом не думала, но сейчас могу сказать, что белорусы – очень сильная нация, представители которой всегда помогают своим», – признается собеседница.

В Польше Людмила Жданко работает уже два года, на родине она не принимала участия в общественной жизни, не ходила на акции. Все изменилось в августе 2020 года.

«В августе задержали и избили моего сына. Он тоже нигде не принимал участия, вечером, в ночь на 11 августа сидел во дворе в Барановичах со своими друзьями. И тут во двор прибежали 12 омоновцев, они задержали и избили их, засунули в автозак. Избивали их, кричали: «За кого голосовали? Сколько вам заплатили?».

Тогда сыну было 16 лет, он учился в Суворовском училище.

«Он говорил им, что не мог по возрасту голосовать и не принимал участия в акциях, но никто их не слушал. В ту ночь в Барановичах были задержаны 23 парня от 15 до 17 лет, и никто из их родителей не знал, где они. Никому из родителей не сообщали, что они в СИЗО. И эти дети спали в камерах на 2-4 места по 15-20 человек. Всех их пытали: пропустили через коридор с дубинками, их раздевали. Моего сына в СИЗО нашла моя соседка, а я в это время сидела на карантине в Польше и целую неделю не могла забрать сына. И 20 августа я забрала сына из Беларуси, с тех пор я не была на родине», – говорит Людмила.

Этот случай заставил женщину заинтересоваться политикой, теперь она старается принимать участие в общественной жизни белостокской диаспоры.

«К Лукашенко я никогда не относилась нормально, мы при нем в Беларуси никогда не жили хорошо: работали, растили детей и выживали. Было много недовольных, но это не выходило дальше кухонных разговоров. Мы не выходили на протест на улице, мы не ходили на выборы, так как понимали, что наши голоса ничего не значат. Сейчас ситуация в стране стала еще хуже, они украли власть. Я не могу назвать этих людей властью Беларуси и не могу к ним нормально относиться. Это враги, которые украли у нас страну», – возмущается Людмила.

Женщина считает, что ситуацию в стране помогут изменить санкции западных стран:

«Только смена власти сможет разрешить ситуацию в Беларуси, а это может быть только через новые демократические выборы. Я боюсь, что сейчас ситуация в Беларуси достигла такого состояния, что без помощи США и Евросоюза она не может вернуться к нормальности. Только настоящие сильные санкции могут исправить ситуацию. Пока Лукашенко по-настоящему не зажать в тиски, ничего не изменится», – говорит Людмила.

И если это будет сделано, если Беларусью не будет руководить диктатор, белорусы с радостью вернутся домой.

«Я думаю, что все уехавшие люди после смены власти вернутся в новую Беларусь. Убеждена на 300 %, что все люди хотят вернуться домой: я этого хочу, мои родные и знакомые. Мы готовы вернуться и поднимать Беларусь», – отмечает Людмила Жданко.

За границей наша героиня делает все от нее зависящее, чтобы приспешить этот момент:

«В Беларуси я не ходила на акции, была аполитичным человеком. Сейчас я выхожу на акции, чтобы показать людям, которые остались в Беларуси, что мы о них не забыли. И думаю, это дает им сил, а во-вторых, нас видят власти Евросоюза, Польши, они солидарны с нами, и это дает надежду, что в Беларуси скоро все изменится».

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