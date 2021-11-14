Сотни мигрантов заполонили площадь возле Дворца спорта в Минске 14 14.11.2021, 11:14

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Видеофакт.

Телеграм-канал «Хартия97%» опубликовал видеоролик, где стоят сотни мигрантов у Дворца спорта в столице.

«Обычное утро в Минске», — пишет по этому поводу телеграм-канал.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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