«Ник и Майк»: Начались массовые увольнения в исполкомах, «Белмедпрепаратах» и «Беларусбанке» 23 14.11.2021, 11:22

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Ждать «триггера» нет смысла — пора всем оставаться дома.

Хунта всеми силами пытается отвлечь от белорусских проблем. Из последних 15 роликов на YouTube-канале АТН 13 из 15 последних роликов про кризис на границе. В вечерних новостях ОНТ 30 из 46 минут рассказывают о мигрантах, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

В общем, в стране «все хорошо».

Однако все не так радужно. Ковид продолжает сжигать белорусов.

Также продолжаются кадровые чистки по всей стране.

В Солигорском райисполкоме в управлении по труду в списках на увольнение 5 специалистов из двух отделов, численность которых 20 человек. Стаж и социальное положение никого не волнует. Увольняют даже тех, кто отработал по 5-10 лет.

На «Борисовском заводе медицинских препаратов» в списках более 100 человек. Попасть туда можно даже за лайк в интернете.

Продолжаются увольнения в «Беларусбанке». Затрагивают отделения по всей стране. Тоже без оглядки на ранг и статус – под увольнение попадают высококвалифицированные специалисты, которые поставили подписи за альтернативных кандидатов. Стараются увольнять по 1-2 человека, чтобы не создавать панику.

В культуре чистки не останавливались. В Оперном театре на выход стоят около 50 человек, в Национальном историческом музее – около 40. В расход идут самые грамотные и честные. Не спасает даже если до пенсии осталось 1-2 года.

Еще дальше пошли в гимназии-школе искусств имени Ахремчика. Список на увольнение насчитывает более 100 фамилий. Это все те, кто в августе 2020 года подписал письмо за честные выборы.

Интересная ситуация на «Минскметрострое». Директор Стухальский организовал чистки еще летом – было уволено много инженеров/рабочих, которые были замечены на маршах. Но дракон не успокоился и уволить потребовали директоров и главных инженеров структурных подразделений (исключением стал главный инженер дирекции по строительству Минского метрополитена Мурач, у которого был конфликт с директором). Здесь Стухальский дал заднюю, так как все же строить метро кому-то все равно нужно. В итоге увольняют самого Стухальского. Закон хунты в действии.

Кто вместо? Здесь можем привести такой пример. Весной не продлили контракт с директором «Минскметропроект» Чекановым. Его сотрудники выходили в августе на марш за честные выборы. На место Чеканова прислали ябатьку из исполкома. О профессиональных качествах умолчим.

Хунта будет продолжать пытаться зачистить все. Твоя хата не с краю. Твоя – следующая. И ждать этого момента нет никакого смысла.

Единственный способ – это громко говорить «Нет!». Распространять информацию. Агитировать родных, друзей и коллег. А еще – носить маски, прививаться и оставаться дома. И готовить силы. Они пригодятся. Сейчас силы хунты растянуты по всех границе. Это значит, что в наших городах стало больше свободы. Момент обязательно представится.

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