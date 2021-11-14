Минчанка спросила, почему общественный транспорт такого цвета, и получила неожиданный ответ 10 14.11.2021, 11:59

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Белоруска сравнила расцветку транспорта в Минске и Будапеште.

Оказывается, цвета для минского общественного транспорта выбирали не просто так, а с учетом психологии восприятия. В редакцию информационного агентства «Минск-Новости» обратилась горожанка Лидия Николаевна, недовольная выбором цветов для автобусов и троллейбусов. Она высказала свое мнение на этот счет и получила довольно неожиданный ответ, пишет onliner.by.

«Почему в нашем городе трамваи мрачного цвета — морской пучины? Это ужасно! Давайте вернем им привычный родной цвет: основной — красный, а низ вагона бежевый. При взгляде на такой транспорт глаз радуется. Наконец-то зеленые автобусы перекрасили в желтый цвет. Приятно посмотреть, и света будто прибавилось. Спасибо инициаторам! В 2016 году я была на семинаре в Будапеште. Мне очень понравились там трехвагонные трамваи желтого цвета. Когда мы приехали, погода была дождливая, кругом серо, уныло. Но когда к трамвайной остановке, которая находилась рядом, подходили трамваи, сразу поднималось настроение...» — цитирует минчанку агентство.

В «Минсктрансе» Лидии Николаевне ответили, что в этом вопросе все не просто так:

— Предприятие использует для перевозки пассажиров сертифицированные в установленном порядке транспортные средства. Для улучшения эстетического вида, узнаваемости каждого вида городского пассажирского транспорта в Минске установлен единый цвет: для автобусов и электробусов — желтый, для троллейбусов — салатный, для трамваев — бирюзовый. Выбранное цветовое решение — одна из визуальных составляющих корпоративного имиджа «Минсктранса».

Пресс-секретарь предприятия Елена Громыко пояснила, что значит «корпоративный имидж». Это целенаправленно сформированный образ предприятия, призванный оказывать благоприятное эмоционально-психологическое воздействие на потребителя услуги. Что касается цветового оформления, то сотрудники «Минсктранса», в ведении которых находился этот вопрос, решили: психология цвета играет для пассажиров и вообще для горожан важную роль.

По словам представителя предприятия, насыщенный желтый — это безопасность, открытость, доверие внешнему миру. Салатный и бирюзовый — оттенки зеленого, который чаще всего ассоциируется со здоровьем, свежестью, природой, чистотой и ростом. Чисто салатный — концентрация, спокойствие. Бирюзовый — духовная чистота и уравновешенность.

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