Польша сообщила о прорыве через границу группы из 50 мигрантов 5 14.11.2021, 12:08

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Более 20 из них уже задержали.

Около 50 мигрантов в окрестностях Стажина (Starzyn), возле села Дубичи Церковные, штурмом прорвались на территорию Польши.

Более 20 из них, в основном граждан Ирака, уже задержали. Об этом сообщила полиция Подлясья.

Во время ночных штурмов границы нелегальные мигранты также забросали польских полицейских камнями: стражей порядка от серьезных травм защитили шлемы на головах, но оказалась повреждена их служебная машина.

Wczoraj przed 17 w okolicach Starzyn, do Polski wdarło się siłowo około 50 osób. W poszukiwaniach migrantów nielegalnie przekraczających granicę udział wzięło 21 policjantów oraz żołnierze i funkcjonariusze SG. Policjanci zatrzymali 22 obywateli Iraku. pic.twitter.com/tm8TPJ8TpT — podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 14, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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