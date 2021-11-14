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Польша сообщила о прорыве через границу группы из 50 мигрантов

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  • 14.11.2021, 12:08
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Польша сообщила о прорыве через границу группы из 50 мигрантов

Более 20 из них уже задержали.

Около 50 мигрантов в окрестностях Стажина (Starzyn), возле села Дубичи Церковные, штурмом прорвались на территорию Польши.

Более 20 из них, в основном граждан Ирака, уже задержали. Об этом сообщила полиция Подлясья.

Во время ночных штурмов границы нелегальные мигранты также забросали польских полицейских камнями: стражей порядка от серьезных травм защитили шлемы на головах, но оказалась повреждена их служебная машина.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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