Медики назвали лучшие продукты для снятия давления 1 14.11.2021, 12:24

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Их употребление поможет избежать гипертонии.

Нутрициолог Александр Мирошников рассказал о продуктах, которые помогают снизить давление. По его словам, в первую очередь необходимо обратить внимание на яблоки. Они содержат клетчатку — пектин, который оказывает положительное влияние на пищеварительную систему, способствует снижению холестерина и артериального давления. Дневная норма для профилактики гипертонии — одно-два яблока, пишет сайт U-news.

Кроме того, важным продуктом для борьбы с артериальной гипертензией является свекла. Помимо пектина, она содержит оксид азота, ответственный за расширение сосудов. При повышения давления врач рекомендует пить свекольный сок.

Также следует есть как можно больше кураги, поскольку две трети суточной нормы калия можно найти именно в этом сухофрукте. Калий нужен для регулирования сокращения мышц, в том числе сердечной, и расширения сосудов.

Для сердечно-сосудистой системы полезна и жирная кислота Омега-3. Больше всего ее содержится в сельди. Для страдающих от гипертонии при нормальном давлении подходит слабосоленая сельдь, при его повышении даже от нее лучше отказаться.

Не стоит пренебрегать и продуктами, содержащими растительный белок, — бобовыми и нутом. Врач советует использовать их в качестве гарнира два-три раза в неделю. К сельди лучше всего подойдет фасоль.

По словам доктора, рекомендованный ежедневный объем соли для гипертоников составляет пять грамм (чайная ложка). Однако Мирошников отмечает, что большинство россиян превышает норму в три-четыре раза, в связи с чем советует заменить соль на сухую морскую капусту. Ее следует максимально измельчить.

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