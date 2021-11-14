Тело Ленина вынесут из мавзолея 17 14.11.2021, 12:43

10,480

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата сделал заявление на российском ТВ.

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что тело Владимира Ленина когда-нибудь вынесут из мавзолея на Красной площади. Об этом он сообщил в эфире программы «Россия 24», сообщает gazeta.ru.

По его словам, наличие забальзамированного тела в центре Москвы — «пережиток прошлого». По мнению Илариона, сложно предсказать, когда произойдет захоронение, так как сторонники Ленина выступают против этого.

Ранее Иларион выразил надежду, что те, кто распространяет недостоверную информацию о коронавирусе и вакцинации, понесут наказание.

До этого сообщалось, что Русская православная церковь никогда не выступала против вакцинации, однако в РПЦ уверены, что прививать против COVID-19 должны на добровольной основе. Об этом сообщил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

По его словам, сейчас ситуация с коронавирусной инфекцией все еще серьезна и прививка против вируса, согласно выводам медиков, наиболее эффективна для выхода из пандемии.

Также Легойда обратил внимание, что патриархом Кириллом уже была пройдена вакцинация, как и многими другими священнослужителями.

«Приедут россияне и все скупят»

Почему белорусские автодилеры отказываются продавать гражданам РФ новые машины?

В белорусских дилерских центрах объявили о запрете продавать автомобили гражданам России. Клиентам предлагают обходные пути: оформить покупку на родственника из Беларуси или договориться за небольшое вознаграждение с местным жителем.

«Мы не оформляем на российские паспорта, к сожалению, никак нельзя», — заявил один из белорусских дилеров Lada в разговоре с Autonews, не объяснив причину отказа. Другие продавцы ссылаются на соответствующие договоренности с российскими дилерами. Например, в Renault объяснили, что правило о запрете продажи действует уже около полугода.

При этом там отметили, что в России автомобили действительно намного дороже и продаются только с дополнительными аксессуарами, тогда как в Беларуси их можно приобрести по рекомендованной производителем цене. Продавать машины россиянам напрямую также отказываются в дилерским центрах Volkswagen и Kia.

Эксперты рассказали «Новой газете» о возможных причинах запрета на продажу машин, а также о законности такой меры.

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

— Люди едут в другие города для того, чтобы купить автомобили дешевле. Даже в регионах России цены неоднородны. Я всегда советую посмотреть по сторонам, и, вполне возможно, окажется, что в соседнем регионе машина, может быть, другого цвета продается на 50‒100 тысяч дешевле. Если это речь об автомобиле за 1,5‒2 млн, то это большая разница для большинства россиян. Я не слежу за конкретными ценами в Беларуси, но я так понимаю, что люди едут именно по этой причине — чтобы сэкономить.

Сейчас практически невозможно (в России. — Ред.) купить автомобиль без навязанных опций, потому что мы находимся в ситуации, когда продавец диктует условия, поскольку есть явный дефицит автомобилей. Не то чтобы россияне стали богаче и стали больше покупать, но на рынке есть некий ажиотаж: у людей плохие ожидания, и в этой неопределенности люди пытаются спасти свои деньги.

Автомобиль — это не вложение денег, а вещь, которая потом будет стоить намного дешевле. Хотя последние полтора года ситуация как раз такая, что люди, которые покупали автомобили год назад, могут сегодня продать эту машину дороже, чем они ее покупали. Но понятно, что это просто рубль обесценивается, потому что если ты продашь машину сегодня, тебе придется добавить еще больше, чтобы купить точно такую же.

Этим пользуются, естественно, дилеры, которые беззастенчиво навязывают не просто какие-то опции, а опции по баснословным ценам. И когда какие-нибудь коврики в салон, которые всегда стоили пять тысяч рублей, продают за 50 тысяч, а без них вы не можете купить автомобиль, потому что это уже в составе комплектации, то куда вам деваться? Вам навязывают противоугонную систему, которая, может быть, вам и не нужна, по бешеной цене, сеточку в бампер, которая стоит две тысячи, а ее продают за 100 тысяч. Получается, что на автомобили, условно доступные, народного сегмента, которые стоят 1‒2 млн рублей, накрутки могут составлять 200 тысяч рублей, 300 тысяч. А на машины премиум-сегмента или вообще «лакшери» накрутки могут доходить до 1‒2 млн.

Вполне возможно, что в Беларуси на данный момент действуют более жесткие правила по продаже автомобилей. Может быть, президент или какие-то надзорные структуры запретили продавать машины с дополнительными опциями. Но их какое-то ограниченное количество, поскольку сейчас дефицит автомобилей везде, во всех странах. И если условный АвтоВАЗ поставил туда (в Беларусь. — Ред.) какое-то количество автомобилей, то это определенное количество автомобилей, больше их не будет. И если сейчас приедут россияне и все скупят, то белорусам ничего не останется. Это я сейчас фантазирую.

Каждый дилерский центр — это отдельная бизнес-единица. Поэтому я не склонен думать, что здесь договоренность о запрете на продажу машин между дилерами и дилерами. В конце концов, белорусы тоже ведут бизнес, и любому дилерскому центру выгодно продать дороже. И они бы продали дороже, значит, могут быть какие-то запреты, строже работают контрольные органы.

Антон Недзвецкий, юрист, вице-президент Общества потребителей автотехники России:

— Очевидно, из-за того, что на российском рынке образовался дефицит новых автомобилей в связи с кризисом на глобальных рынках микроэлектроники, российские автодилеры, пользуясь этой ситуацией, стали безнаказанно задирать цены. Делая это тоже достаточно обдуманно с учетом того, что по условиям дилерских соглашений с импортерами — дистрибьютерами марок они не могут ставить цену произвольно, они нашли способ ставить многочисленное дополнительное оборудование, которое часто потребителю совершенно не нужно.

В условиях того, что образовался дефицит, граждане покупают и так. Поэтому (дилеры. — Ред.) пользуются ситуацией и занимаются типичной спекуляцией. Это грубейшее нарушение законодательства «О защите прав потребителей», потому что фактически идет навязывание потребителям товаров и услуг. За это определенно надо привлекать к административной ответственности.

Причина очевидна: если российские граждане повально сейчас поедут покупать машины в Беларуси, то наши автодилеры и, соответственно, импортеры лишатся большой части своих доходов. Я предполагаю, что это сговор между импортерами. Я думаю, что иностранные автопроизводители как-то скоординировали этот момент, чтобы не дать возможность российским гражданам покупать в Беларуси более выгодно.

Российский авторынок в любом случае переживает очень сильное падение. Из-за этого импортеры, дилеры несут убытки и хотя бы таким образом пытаются на ситуации подзаработать. Какая нормативная база в данном случае приводится, совершенно не понятно. На чем основывают такие отказы и пытался ли кто-то это оспаривать?

В Гражданских Кодексах обеих стран, России и Беларуси, есть правило о публичном договоре. Согласно статье 396 Кодекса Республики Беларусь, коммерческая организация не в праве отказывать в заключении публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующий товар. Нельзя отказывать российскому гражданину в продаже товаров, он же тоже потребитель. Вопрос в том, что, возможно, там были какие-то нюансы, связанные с решениями властей…

***

…В Российской ассоциации автодилеров (РОАД) заверили Autonews, что ничего не знают о договоренности российских и белорусских дилеров о введении запрета на продажу россиянам машин. «Считаем такую договоренность невозможной в условиях конкурентного рынка», — подчеркнули в РОАД.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».