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Алесь Беляцкий: У меня как в названии романа Дюма «Десять лет спустя»

  • 14.11.2021, 12:45
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Алесь Беляцкий: У меня как в названии романа Дюма «Десять лет спустя»

Правозащитник поделился своими размышлениями в одном из писем на свободу.

Правозащитника Алеся Беляцкого задержали ровно четыре месяца назад, 14 июля.

«Новостей мало, так как дни текут однообразно от утренней проверки до вечерней, от подъема до отбоя, от завтрака до обеда, от обеда до ужина. Как бы ничего не происходит, но все и не опишешь. В общем, у меня как в названии романа Александра Дюма «Десять лет спустя», — написал Алесь Беляцкий в одном из писем, сообщает «Радыё Свабода».

Десять лет назад, 4 августа 2011 года, Беляцкий был арестован за правозащитную деятельность. В октябре 2011 года его осудили на 4,5 года колонии усиленного режима. Беляцкий был освобожден 21 июня 2014 года.

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