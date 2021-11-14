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В Китае разработали новый тип вакцины от COVID-19

  • 14.11.2021, 12:53
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В Китае разработали новый тип вакцины от COVID-19

Такая прививка позволяет повысить уровень иммунной защиты слизистой оболочки.

Китайская фармацевтическая компания CanSino приступает к проведению клинических испытаний вакцины от COVID-19, которую необходимо вдыхать.

Сообщается, что такая технология ингаляционной вакцины уже отрабатывалась при разработке и испытании препарата от туберкулеза, а теперь китайские специалисты разработали вдыхаемую вакцину от COVID-19. Об этом сообщает телеканал CGTN (перевод – «Курсор».

Разработчики пояснили, что вакцину необходимо вдыхать через рот. Через дыхательные пути таким образом вакцина попадает в организм.

Это позволяет повысить уровень иммунной защиты слизистой оболочки, что невозможно при введении внутримышечно инъекций таких вакцин как Pfizer, CoronaVac  и других.

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