В Китае разработали новый тип вакцины от COVID-19 14.11.2021, 12:53

1,924

Такая прививка позволяет повысить уровень иммунной защиты слизистой оболочки.

Китайская фармацевтическая компания CanSino приступает к проведению клинических испытаний вакцины от COVID-19, которую необходимо вдыхать.

Сообщается, что такая технология ингаляционной вакцины уже отрабатывалась при разработке и испытании препарата от туберкулеза, а теперь китайские специалисты разработали вдыхаемую вакцину от COVID-19. Об этом сообщает телеканал CGTN (перевод – «Курсор».

Разработчики пояснили, что вакцину необходимо вдыхать через рот. Через дыхательные пути таким образом вакцина попадает в организм.

Это позволяет повысить уровень иммунной защиты слизистой оболочки, что невозможно при введении внутримышечно инъекций таких вакцин как Pfizer, CoronaVac и других.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».