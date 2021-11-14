закрыть
14 ноября 2021, воскресенье, 14:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Рядом с Землей неожиданно обнаружили фрагмент Луны

  • 14.11.2021, 13:28
  • 3,824
Рядом с Землей неожиданно обнаружили фрагмент Луны

К сенсационным выводам пришли астрономы из Аризонского университета.

Исследователи из США показали, что околоземный астероид Камоалева — квазиспутник нашей планеты — может быть фрагментом Луны, образовавшемся при ударе метеорита. Статья ученых опубликована в журнале Communications Earth & Environment.

Квазиспутники — это малые небесные тела, которые временно захватило притяжение Земли или которые следуют по соседней с ней орбите. Обнаруженный в 2016 году Камоалева (2016 HO3), диаметр которого составляет 45–60метров, обладает самой стабильной среди всех них орбитой. В то же время, из-за ее характера астероид можно наблюдать только в течение нескольких недель в апреле.

С помощью наблюдений на Большом бинокулярном телескопе и в обсерватории Лоуэлла астрономы из Аризонского университета показали, что Камоалева имеет красный спектр отражения. Он оказался очень похожим на спектр минералов, добытых миссиями Apollo с поверхности Луны. На перепроверку полученных результатов исследователям потребовалось четыре года.

Анализ орбиты астероида показывает, что, скорее всего, он возник как часть системы Земля-Луна. Возможно, Камоалева возник в результате ударного события или разрушения под действием сил гравитации Земли и Луны большего по размеру тела. В пользу первой гипотезы говорят не только спектр квазиспутника, но и низкая скорость его движения. «Маловероятно, что типичный околоземной астероид внезапно переместится на орбиту квазиспутника, как у Камооалева. Он не долго останется на этой орбите — только на 300 лет. По нашим оценкам, он закрепился на этой орбите около 500 лет назад», рассказала один из исследователей, профессор Аризонского университета Рену Малхотра.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко давно пора лететь в Ростов
Лукашенко давно пора лететь в Ростов Артем Черников
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил!
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил! Валерий Цепкало
День сослагательного наклонения
День сослагательного наклонения Ирина Халип
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода