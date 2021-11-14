После Меркель: что сейчас происходит в Германии 4 14.11.2021, 13:37

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Есть ли шансы у «светофорной» коалиции?

Процесс формирования новой правительственной коалиции в Германии кипит. В прошлую среду 22 рабочие группы от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «Союза 90/Зеленых» и Свободной демократической партии (СДП) подали своему руководству совместно наработанные позиции по ключевым направлениям. Новые коалицианты спешат: коалиционное соглашение должно быть готово к концу ноября, выборы канцлера должны состояться в течение недели после 6 декабря, а новое немецкое правительство следует создать еще до Рождества, пишет сайт zn.ua.

Но на самом деле все намного сложнее.

Результаты парламентских выборов в Германии продемонстрировали просто кардинальные изменения политического ландшафта страны. Неопровержимые фавориты немцев на протяжении почти полутора лет — Христианско-демократический Союз/Христианско-социальный Союз (ХДС/ХСС) — хоть и пришли к финишу вторыми с 24,1%, но это стало их худшим результатом за всю послевоенную историю. А еще четыре года назад в такой же ситуации были нынешние фавориты — социал-демократы.

На фоне стратегического просчета христианских демократов с кандидатурой канцлера (уже бывшего премьера земли Северный Рейн-Вестфалия Армина Лашета) социал-демократы сделали ставку на своего кандидата (пока что министра финансов и вице-канцлера правительства Меркель Олафа Шольца) и буквально через два месяца их результаты подскочили с 14–16 до 25,7%.

Однако и этого результата «народной партии» оказалось недостаточно, чтобы создать традиционную двухпартийную коалицию с «Зелеными». Единственным возможным двухпартийным вариантом была бы сегодня «большая коалиция» (в составе СДПГ и ХДС/ХСС). Но, очевидно, этот вариант остается напоследок — если потерпят поражение другие комбинации. Обе партии откровенно устали друг от друга: расхождения в их политике слишком радикальны, поэтому процесс согласования фактически каждого решения становился тяжелым компромиссом.

Теперь перед Шольцем и его партией стоит мощный вызов: объединить в коалицию три партии, которые уже очень давно (СДПГ с СДП или «Зелеными») или никогда («Зеленые» и СДП) не находились в едином правительственном составе на федеральном уровне.

Участники потенциальной коалиции «Светофор» имеют слишком разноцветную политическую палитру, иногда с противоположными оттенками, чтобы легко преодолеть проблемные моменты, которых более чем достаточно. Исходные условия для нового канцлера сегодня тоже далеки от идеальных.

Но даже сейчас еще очень трудно судить, насколько сложной станет коалициада. Помня негативный опыт попытки создать коалицию «Ямайка» (ХДС/ХСС, «Зеленые» и СДП) в 2017 году, стороны договорились о строгом запрете на утечку информации о ходе переговоров. Никаких подробностей наружу. По мнению будущих коалиционеров, это единственный способ избежать давления общественности на переговоры и, как следствие, их провала.

Наиболее спорные вопросы все равно выходят наружу. К ним относятся прежде всего вопросы преодоления последствий коронакризиса, защиты климата, финансов, внешней политики и обороны, а также беженцев и предоставления убежища. Общие заявления лидеров переговоров однозначно демонстрируют существенные расхождения и уже свидетельствуют о возможных задержках процесса.

Четыре года назад потенциальная коалиция стояла перед дилеммой, как распределить дополнительный финансовый люфт в 45 млрд евро. Нынешние реалии совсем иные. Будущему федеральному правительству придется штопать много бюджетных дыр. И очевидно, что налоговых поступлений на все предвыборные обещания будущей трехпартийной коалиции не хватит.

Экономика Германии ослаблена из-за пандемии. Падение ВВП в 2020 году составляло 4,6%. Прогнозы роста на 2021 год скорректированы с 3,7 до 2,4%. Очередное резкое ухудшение ситуации вокруг пандемии COVID-19 может внести новые негативные коррективы. Преодоление последствий коронакризиса вызвало рост государственного долга до рекордного уровня — 2,25 млрд евро.

И теперь очевидно, что без повышения государственной задолженности амбициозные планы переговорщиков не реализовать. Сейчас лишь «Зеленые» просят дополнительные 50 млрд евро в год в виде инвестиций в защиту климата, инфраструктуру, образование и диджитализацию. Федеральная и земельные счетные палаты сразу предупредили: механизм ограничения государственной задолженности неприкосновенен. Это означает, что любые попытки коалициантов повысить предел натолкнутся на жесткое сопротивление.

Поэтому СДПГ и «Зеленые» активно ищут законодательные лазейки. И, судя по всему, пока что успехами на этом пути похвастаться не могут. Свободные демократы в свою очередь с самого начала очертили «красные линии», которые не пересекут ни при каких обстоятельствах. И повышение налогов — одна из ключевых. Это в коалиционных разговорах — табу. Даже в отношении самых богатых.

Не в меньшей степени нарастает недовольство поведением «старших» партнеров. На днях «Зеленых» возмутила демонстрация превосходства со стороны социал-демократов. Переговорщик от СДПГ и пока что министр иностранных дел Гайко Маас в разговоре обрубил предложение «Зеленых» пренебрежительным взмахом руки, будто говоря: можно забыть. Жест не остался незамеченным.

В конце прошлой недели сопредседатель «Зеленых» Анналена Бербок заявила, что ее партия не видит прогресса на ключевых направлениях и не исключает пролонгации коалиционных разговоров. С точки зрения партии, неудовлетворительны не только результаты по финансированию необходимых будущих инвестиций. Довольно размытыми, по ее мнению, остаются формулировки достижения поставленных целей, особенно в сфере защиты климата. Поэтому «Зеленые» намерены поставить точку в разговорах лишь после того, как каждая цель будет прописана до мельчайших деталей. И исключают продолжение политики правительства «большой коалиции». Здесь все следует переделать кардинально.

Масла в огонь подливает и распределение министерских портфелей.

Хотя этот вопрос традиционно оставляют на конец, когда все переговорные позиции согласованы, лидеры партий своих преференций не скрывают. На сегодняшний день сторонам надо распределить 14 министерских должностей: СДПГ получит семь, «Зеленые» — четыре и СДП — три. И прогнозировать кандидатуры пока невозможно. Под вопросом даже госпожа Бербок как министр иностранных дел, хотя до недавнего времени вариант с ней казался почти решенным. На одну из ключевых должностей — министра финансов — претендуют сразу и глава свободных демократов Линднер, и второй сопредседатель «Зеленых» Габек. Конкуренция мощная. Кому-то придется идти на уступки. Для Габека альтернативным вариантом остается министерство охраны окружающей среды, для Линднера — министерство экономики.

С другими министерствами вариантов не меньше. Должность министра обороны может достаться как СДПГ (нынешнему министру иностранных дел Г. Маасу), так и СДП (главе действующей ячейки СДП Дюссельдорфа М.-А. Штрак-Циммерманну). Но любые неожиданные обстоятельства в течение следующих недель могут внести значительные коррективы в это распределение.

Наряду с проблемой защиты климата едва ли не больше всего споров вызывают у коалициантов сферы внешней политики и обороны. Здесь поле для баталий необъятное: это и отношения с США, Китаем и Россией, и будущее НАТО, и зарубежные военные миссии Бундесвера, и роль Германии в мире, и т.п. И, конечно же, вопрос будущего проекта «Северный поток-2». Расхождения по многим вопросам между тремя переговорными сторонами иногда кардинальны.

Поданные руководству 10 ноября позиции тоже остаются засекреченными. Известно лишь, что спорных вопросов много, прежде всего они касаются указанных сфер. Некоторые рабочие группы будут дорабатывать позиции. Но теперь основная работа лежит на руководстве партий.

Для нас ключевой вопрос сегодня — чего ожидать Украине от нового немецкого правительства. Программы всех партий потенциального правительства хотя бы одним предложением закрепили поддержку нашего государства. Однако эта поддержка содержит важную составляющую: продолжение диалога с Москвой. Здесь можно уверенно прогнозировать, что социал-демократы как идеологи «Восточной политики» (Ostpolitik), в центре которой всегда стояли особые отношения с Россией, и в дальнейшем будут держать курс на тесное сотрудничество с РФ, прежде всего в экономической сфере.

Впрочем, СДПГ не обошли в своей программе и пассажа, что своими действиями «Россия регулярно нарушает международное право и тем самым заостряет отношения со своими соседями». В этом контексте немецкие социал-демократы призывают к новой европейской Восточной политике с упором на общую и последовательную политику ЕС в отношении России.

Свободные демократы более умеренные сторонники сотрудничества с Россией. «Зеленые» выступают самыми заядлыми критиками нынешней российской власти. Обе партии выказывают значительную обеспокоенность текущей политикой РФ и призывают к более жестким мерам со стороны ЕС в случае дальнейших деструктивных действий Москвы.

Принимая во внимание такую поляризацию позиций, понятно, что ожидать изменений в политике Германии относительно России не следует. Это означает также, что и возможность уступок или постепенного снятия санкций с Москвы будет находиться под жестким контролем.

Наиболее контроверсионным при этом остается вопрос проекта «Северный поток-2». Этот проект — один из ключевых камней преткновения не только немецкой политики, но и общеевропейской. Напомним, что именно социал-демократы времен канцлерства Герхарда Шрёдера стали инициаторами указанного проекта. Рассчитывать, что позиция партии по этому вопросу изменится, не приходится.

Однако разделяют эту позицию далеко не все. «Зеленые» с самого начала являются безапелляционными противниками проекта и прямо выступают за его остановку. Свободные демократы стоят на позиции более умеренной: по их убеждению, введение проекта в эксплуатацию возможно лишь при общем согласии ЕС и полном соблюдении европейского законодательства.

Вопрос «Северного потока-2» из-за его чрезвычайной конфликтогенности с самого начала вынесли за рамки переговоров. Очевидно, что у сторон и на сегодняшний день нет общей согласованной позиции по нему. Кому-то придется идти на жесткий компромисс.

Единственное, что не вызывает сомнения, — свободные демократы и «Зеленые» ни в коем случае не допустят уступок, которые могут нарушить принципы европейского законодательства.

Нынешняя политика Германии стоит на пороге глобальных изменений. Но ключевой принцип для нее остается неизменным: более сильная Европа. И все три партии это прекрасно понимают. Украине, всегда стремившейся к стратегическому партнерству с Германией, надо это также понять и влиться в процесс равноправным игроком.

Приобщение украинских государственных компаний как независимого оператора к сертификации АО «Северный поток-2» (15 октября соответствующую заявку в Федеральное сетевое агентство Германии подала НАК «Нафтогаз України», 20 октября к ней присоединился Оператор ГТС Украины) — важный шаг на этом пути. Руководство НАК «Нафтогаз України» объясняет, что такая практика нормальна для Европы и немецкий регулятор имеет право привлекать европейские компании, чтобы проверить, действительно ли сертификация этого оператора будет способствовать конкуренции на европейском рынке.

Коалициада в Германии будет продолжаться еще по крайней мере месяц. Однако конечные сроки предусмотреть не может никто. Да и сроки эти в законодательстве Германии не определены. Последнее немецкое правительство создавали больше пяти месяцев. Хотя, несмотря на рост недовольства, все участники конструктивно настроены на успешное завершение переговоров. Так что очевидно, что уже до конца года Германией будет руководить «светофорная» коалиция.

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