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Жозеп Боррель: Санкции против режима Лукашенко будут расширены уже в понедельник

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  • 14.11.2021, 14:01
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Жозеп Боррель: Санкции против режима Лукашенко будут расширены уже в понедельник

В новый пакет попадут около 30 правительственных чиновников, авиакомпании и туристические агентства.

Главы МИД ЕС расширят санкции в отношении Беларуси в понедельник, заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель французской газете Le Journal du Dimanche (перевод — «Немецкая волна»).

По его словам, в перечень юрлиц будут включены авиакомпании и туристические агентства, которые, как предполагается, причастны к доставке мигрантов к границе ЕС. Кроме того, в санкционный список могут быть включены еще около 30 правительственных чиновников.

Накануне два дипломата рассказали СМИ, что ЕС рассматривает возможность введения санкций в отношении главного аэропорта Беларуси, чтобы затруднить для авиакомпаний привоз мигрантов.

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