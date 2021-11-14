Жозеп Боррель: Санкции против режима Лукашенко будут расширены уже в понедельник

Жозеп Боррель: Санкции против режима Лукашенко будут расширены уже в понедельник6
- 14.11.2021, 14:01
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В новый пакет попадут около 30 правительственных чиновников, авиакомпании и туристические агентства.
Главы МИД ЕС расширят санкции в отношении Беларуси в понедельник, заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель французской газете Le Journal du Dimanche (перевод — «Немецкая волна»).
По его словам, в перечень юрлиц будут включены авиакомпании и туристические агентства, которые, как предполагается, причастны к доставке мигрантов к границе ЕС. Кроме того, в санкционный список могут быть включены еще около 30 правительственных чиновников.
Накануне два дипломата рассказали СМИ, что ЕС рассматривает возможность введения санкций в отношении главного аэропорта Беларуси, чтобы затруднить для авиакомпаний привоз мигрантов.