На границе с Польшей готовится масштабная провокация 2 14.11.2021, 14:14

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В лагере мигрантов — оживление, туда прибыли новые лукашенковские спецслужбы и пропагандисты.

Польские военные и пограничники сообщают о необычном оживлении в лагере мигрантов га границе.

«Сейчас мы наблюдаем, что на границе находится все больше групп вооруженных белорусских офицеров. Мы замечаем волнения среди мигрантов. Также на границе был замечен фургон для телетрансляции. Некоторые палатки начинают исчезать, а мигранты получают инструкции, оборудование и газ от белорусских служб. Вы можете видеть, что беларуская сторона сегодня готовится к большой попытке пересечения границы. Наши силы готовы к противодействию», — сообщили польские пограничники.

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Po "spokojnej" nocy w rejonie koczowiska w Kuźnicy aktualnie obserwujemy, że w to miejsce dysponowane są kolejne grupy uzbrojonych funkcjonariuszy służb białoruskich. Zauważamy wśród migrantów poruszenie. Pojawił się również telewizyjny wóz transmisyjny. — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 14, 2021

W związku z plotkami kolportowanymi wśród migrantów, na granicy puszczane są komunikaty informujące, że nie ma zgody Polski na przepuszczenie migrantów do Niemiec.



Przeciwdziałamy niebezpiecznej prowokacji.

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Министерство обороны Польши сообщило также, что мигранты начали сворачивать палатки и сносить ветки деревьев из леса, а в лагере появились лукашенковские пропагандисты.

W rejon Kuźnicy przybyli dodatkowi funkcjonariusze białoruskich służb. Wśród migrantów zauważalne jest poruszenie. pic.twitter.com/0etbOPLoJW — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 14, 2021

Migranci zaczynają znosić gałęzie z lasu. Pojawili się również przedstawiciele białoruskich mediów. Większość namiotów, w których przebywali migranci jest usuwana. pic.twitter.com/pgBvBr3PHG — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 14, 2021

Пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин добавил, что Польша готовится «противодействовать опасной провокации».

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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