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На границе с Польшей готовится масштабная провокация

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  • 14.11.2021, 14:14
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На границе с Польшей готовится масштабная провокация

В лагере мигрантов — оживление, туда прибыли новые лукашенковские спецслужбы и пропагандисты.

Польские военные и пограничники сообщают о необычном оживлении в лагере мигрантов га границе.

«Сейчас мы наблюдаем, что на границе находится все больше групп вооруженных белорусских офицеров. Мы замечаем волнения среди мигрантов. Также на границе был замечен фургон для телетрансляции. Некоторые палатки начинают исчезать, а мигранты получают инструкции, оборудование и газ от белорусских служб. Вы можете видеть, что беларуская сторона сегодня готовится к большой попытке пересечения границы. Наши силы готовы к противодействию», — сообщили польские пограничники.

Министерство обороны Польши сообщило также, что мигранты начали сворачивать палатки и сносить ветки деревьев из леса, а в лагере появились лукашенковские пропагандисты.

Пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин добавил, что Польша готовится «противодействовать опасной провокации».

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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