«Ну, добавили мне 20 рублей, но с такими ценами эту прибавку сложно заметить» 1 14.11.2021, 14:20

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Как живется пенсионерам в белорусской глубинке.

Алена живет в одном из райцентров в Брестской области. Она рассказала «Салідарнасці» о жизни в небольшом городе, выживании на пенсию на фоне растущих цен и отношении людей к коронавирусу.

— Настроение у людей никакое, угнетенное. Особенно в последние несколько месяцев. Это даже в магазинах видно: зайдешь, а там всего пару человек на весь зал. В начале месяца все словно вымирает, уже когда народ начинает получать зарплаты, пенсии, начинается какое-то движение.

Этой осенью удивили цены. И не только на растительное масло или свежее мясо, которое подрожало едва ли не на четверть:

— Подорожали овощи — картошка, свекла, капуста. Год назад мы покупали капусту для квашения за 45 копеек за килограмм. Сейчас ее продают за 90! Как и свеклу, она тоже стоила копеек 45-50, а сейчас подорожала в два раза. А в государственных магазинах еще дороже.

Подорожал и картофель — неурожай в этом году. В городе ходят слухи, что его уже закупают у поляков.

— Недавно привезли на осеннюю ярмарку нашу картошку, так люди не особо хотели брать — очень мелкая была, больше на семянку похожа.

Цены растут, а что с пенсией? По словам нашей собеседницы, этой осенью выплаты один раз выросли на 6%.

— Ну, добавили мне эти 20 рублей, но с такими ценами эту прибавку сложно заметить.

«Даже ярые антипрививочники меняют мнение, когда сами переболеют»

— Слышала, что нашу больницу начали переводить в обычный режим работы. Якобы у нас эпидемия пошла на спад. Сложно в это поверить — каждый день «скорые» во дворах, медики в специальных костюмах. Недавно хоронили мужчину, совсем молодой еще. Поднялась температура, но он не пошел в поликлинику, боялся, что не пустят в рейс — он дальнобойщик. Так и поехал в тот рейс…

Алена делится своим наблюдением: даже самые убежденные противники прививок, насмотревшиеся шарлатанских передач, побывав на кислороде и выздоровев, меняют мнение.

Следующая история от пенсионерки Ирины, живущей в одной из деревень Минщины.

Выжить в деревне на одну пенсию становится все сложнее: у мужа больше половины этих денег уходит на лекарства. Хорошо еще, что летом его зовут на сезонные работы в местное хозяйство. Но и этих денег едва хватает.

Многие сельчане, даже имея огороды, часто докупают овощи на осенних ярмарках. Семья нашей собеседницы пока справляется своими силами. Этой осенью, когда цены на картошку и капусту в райпо стали кусаться, свой огород стал хорошим подспорьем.

Церковная статистика не врет

Дети Ирины живут в Минске. Когда пошла вторая ковидная волна, она дала им совет:

— Вы там у себя хорошо если пару соседей знаете. А мы в деревне все друг о друге знаем, и видим реальную картину. Так что не слушайте никого, а идите и прививайтесь.

Недавно женщине довелось хоронить родственника. Причиной смерти был не коронавирус. На похоронах заговорили со священником. И тот рассказал, насколько у него выросло количество поминальных служб. Уж он-то точно знает реальную статистику по ковиду в своем приходе.

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