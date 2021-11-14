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США и КНР обменялись предостережениями из-за Тайваня в преддверии саммита

  • 14.11.2021, 14:31
США и КНР обменялись предостережениями из-за Тайваня в преддверии саммита

Онлайн-встреча на высшем уровне состоится 15 ноября.

В преддверии виртуального саммита между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином стороны обменялись предостережениями в связи с конфликтом вокруг Тайваня. Госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с главой МИД КНР Ван И выразил обеспокоенность «продолжающимся военным, дипломатическим и экономическим давлением КНР на Тайвань», сообщил Госдепартамент США вечером в субботу, 13 ноября, пишет сайт DW.

По сообщению Госдепа, Блинкен призвал Пекин к участию в конструктивном диалоге с целью урегулирования тайваньского вопроса «мирным путем и в соответствии с пожеланиями и интересами людей на Тайване».

Со своей стороны Ван И предостерег США от вмешательства в конфликт, предупредив, что «любое дозволительное отношение или поддержка тайваньского движения за независимость подорвет мир в Формозском проливе (бывшее название Тайваньского пролива. - Ред.) и в конечном итоге будет иметь эффект бумеранга».

Темы виртуального саммита США - Китай

Виртуальный саммит между Джо Байденом и Си Цзиньпином состоится 15 ноября. На переговорах речь будет идти об «ответственном» отношении к «конкуренции» между двумя странами и возможном сотрудничестве в вопросах, представляющих обоюдный интерес, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Отношения между США и Китаем в последнее время резко обострились из-за Тайваня. Китай считает Тайвань мятежной провинцией, которая в случае необходимости должна быть воссоединена с КНР военным путем. В то же время США демонстративно выражают поддержку администрации Тайваня. Независимость Тайваня признают лишь 15 малых стран, в том числе Гаити, Гватемала, Гондурас и некоторые малые островные государства. Место Тайваня в ООН было передано КНР еще в 1971 году.

Напряженность в отношениях между США и КНР усилилась также из-за торговых споров, ситуации с правами человека в Китае и отношения Пекина к Гонконгу. Байден считает Китай крупнейшим геополитическим вызовом для США в 21-м веке и намерен со всей решимостью противостоять усилению влияния КНР. В то же время он стремится к сотрудничеству с Пекином в деле защиты климата и в других сферах.

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