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Караваны микроавтобусов массово везут мигрантов на границу с Польшей

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  • 14.11.2021, 14:44
  • 19,746
Караваны микроавтобусов массово везут мигрантов на границу с Польшей

Видеофакт.

Сегодня партии мигрантов продолжают отправляться из Минска на границу с Польшей и Литвой.

Только от Дворца спорта отправилось около 30 единиц транспорта: маршрутки, микроавтобусы, легковушки.

Тем временем польские пограничники сообщают о подготовке массовой провокации со штурмом границы. В лагере появилось еще больше вооруженных белорусских силовиков, которые выдают мигрантам инструкции и необходимое оборудование.

«Мигранты складывают палатки, получают инструкции, оборудование и газ от белорусских спецслужб. Они готовятся к пересечению границы», — сообщает пограничная служба Польши.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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