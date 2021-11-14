Белорусам рассказали, какие лекарства должны быть дома на случай COVID-19

Белорусам рассказали, какие лекарства должны быть дома на случай COVID-192
- 14.11.2021, 14:48
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Собираем аптечку и остаемся дома.
Как известно, COVID19 распространяется воздушно-капельным, а также контактно-бытовым путем. А значит, заразиться им можно когда угодно и где угодно. Статистика говорит, что 80% заболевших переносят ковид дома. Лечение вирусных заболеваний заключается в симптоматическом облегчении состояния. И приеме антибиотиков, при развитии бактериальных осложнений, пишет телеграм-канал (COVID-19 BY).
Пробежимся кратенько по симптомам и соберем аптечку на случай вынужденной самоизоляции.
Итак.
Повышение температуры.Самый частый симптом (80-90% заболевших), в опросе нашего канала его выбрали 75% перенесших ковид респондентов. - Жаропонижающее (Аспирин/Ибуфен/Парацетамол)
Потеря/извращение обоняния. Второй по частоте - 75% в нашем опросе, 60-80% согласно общей статистике. Ждать и не расстраиваться из-за этого (зато симптом характерен ТОЛЬКО для ковида и является специфическим маркером). Можно также попробовать воспользоваться рекомендациями по восстановлению обоняния и вкуса.
Утомляемость. Тут только натуральные средства: травяные чаи, мед и отдых.
Головная боль. Стоит иметь средства от головной боли, которые Вам помогают. Для кого-то это анальгин, а кому-то достаточно цитрамона, а кому-то помогает кетанов.
Кашель. Так как кашель чаще всего сухой, при покупке таблеток или сиропа от кашля просите у аптекаря средство для улучшения отхаркивания мокроты, хорошо например подходит АЦЦ. Сильные приступы кашля хорошо снимают ингаляции или Лоратадин.
Боль в горле. Полоскания (из того, что всегда под рукой: сода с солью), ингалипт, и можно даже вспомнить старый добрый люголь (кстати, сейчас он продается в виде аэрозолей).
Межреберные невралгии и мышечные боли. На помощь придут обезболивающие кремы, например Димексид, знакомый многим спортсменам, сталкивающимся с травмами и перегрузкой мышц.
Диарея. Знакомое всем явление, справиться с которым поможет активированный уголь, смекта. Есть сейчас и другие, более эффективные и дорогие средства.
Раздражение и покраснение глаз. Это аллергическая реакция и на этот случай стоит иметь антигистамины. Димедрол, конечно устарел, можно воспользоваться такими препаратами, как Супрастин, Кларитин или Лоратадин.
Сыпь. Природа сыпи - все та же аллергия на токсины вируса, поэтому используем препараты рекомендованные в предыдущем пункте.
На случай тяжелых реакций, таких как внезапное повышение давления под рукой стоит иметь Каптоприл или нитроглицерин, а людям, страдающим гипертонией, прописанные врачом лекарства. И обязательно вызывать скорую помощь.
Носим маску
Прививаемся
Сидим дома