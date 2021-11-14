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Мигранты показали на видео стычки с белорусскими силовиками

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  • 14.11.2021, 14:53
  • 15,346
Мигранты показали на видео стычки с белорусскими силовиками

Обстановка на границе с Польшей напряжена.

На границе между Беларусью и Польшей один из мигрантов заснял видеоролик, где показаны начавшиеся стычки с белорусскими пограничниками.

На видео мигрант показывает средний палец белорусским военным.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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