Мигранты показали на видео стычки с белорусскими силовиками 9 14.11.2021, 14:53

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Обстановка на границе с Польшей напряжена.

На границе между Беларусью и Польшей один из мигрантов заснял видеоролик, где показаны начавшиеся стычки с белорусскими пограничниками.

На видео мигрант показывает средний палец белорусским военным.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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