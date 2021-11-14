На климатическом саммите в Глазго приняли итоговый документ 14.11.2021, 14:55

Генеральный секретарь ООН назвал его «важным, но недостаточным шагом».

13 ноября участники 26-й конференции ООН по климату COP26, которая две недели проходила в шотландском Глазго (Великобритания), приняли итоговый документ. Об этом проинформировал сайт ООН, пишет сайт «Гордон».

Для согласования итогового документа работу климатического саммита пришлось продлить на один день. В документе содержится призыв к 197 странам «сообщить о своем прогрессе в достижении климатических целей в следующем году на COP27, которая состоится в Египте».

В итоговый документ не вошел ряд «жестких формулировок». В частности, Индия и Китай не поддержали резкого отказа от угольной энергетики.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал документ отражающим «интересы, противоречия и состояние политической воли в мире».

«Это важный шаг, но его недостаточно. Мы должны ускорить действия по борьбе с изменением климата, чтобы поддерживать цель по ограничению роста глобальной температуры на 1,5 градуса», – сказал он.

По словам Гутерриша, на саммите не была достигнута цель перехода «в режим чрезвычайной ситуации», прекращения субсидирования ископаемого топлива, отказа от угля, защиты уязвимых сообществ и выполнения обязательств по финансированию борьбы с изменением климата на сумму $100 млрд.

Обращаясь к сторонникам борьбы против изменения климата, генсек ООН заявил, что знает об их разочаровании.

«Но путь прогресса не всегда прямой. Иногда бывают объездные пути. Иногда бывают ямы. Но я знаю, что мы сможем туда добраться. Мы находимся в борьбе за наши жизни, и эту борьбу необходимо выиграть. Никогда не сдавайся. Никогда не отступать. Продолжайте двигаться вперед», – заявил Гутерриш.

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