Мнение: Загнав себя в угол, Лукашенко имеет лишь шанс спрыгнуть с обрыва 8 14.11.2021, 15:01

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Диктатор действует топорно, повторяя судьбу своих свергнутых «друзей».

Лукашенко пытается реализовать одновременно два сценария с мигрантами - резкая и медленная эскалация, поскольку, как мы выяснили, исполнять требование ООН Лукашенко не планирует, да и сами мигранты жгут собственные паспорта, чтобы сценарий с отлетом в "восточную пустыню" невозможно было реализовать быстро, пишет телеграм-канал (CYNIC.

Россия понимает, что втягиваться в воронку событий не стоит, поэтому показательно дистанцируется от "кризиса". Конечно, это маскировка, но угроза санкциями против "Аэрофлота" сделала свое дело - длина ниток, на которых висели марионетки, существенно увеличилась, из-за чего куклы стали более "инертными" и в какой-то степени самостоятельными и хаотичными.

Лукашенко действует топорно, повторяя судьбу своего сербского друга. Традиционная многовекторность, которая, по сути, обозначала возможность осуществлять многочисленные отскоки, утрачена навсегда. Теперь можно либо продолжать гнуть свою линию, либо сдаться. Функция "перезагрузки" не предусмотрена.

Итого, есть быстрый вариант - резкая эскалация через провокацию, в результате чего НАТО подходит к границе, а Россия осуществляет пенетрацию - в Беларусь проникают некоторые части вооруженных сил. Военное присутствие "миротворческого" либо защитного характера - это все-таки угроза, которая нарушает принцип "нейтральности" Беларуси, но смерть 2 "парашютистов" сыграла злую шутку.

Кремлевская власть довольно суеверная, поэтому в символы и знаки верит достаточно активно. И смерть двоих, как бы это парадоксально и нелепо ни звучало, теперь вызовет дискуссию о том, что вторжение в Беларусь грозит какими-то страшными последствиями.

Пока в качестве точки обозначили 15 ноября - опять же, нет никаких гарантий, что прорыв будет реализован - он сейчас не имеет никакого смысла - ситуация слишком усиленно держится под контролем Европы.

Но есть долгий вариант, начатый сегодня. Суть его заключается в том, что мигрантам обустраивают "лагерный городок" с полевой кухней, "шалашами" и тп.

Главная проблема - это финансирование, поэтому настойчиво рекомендую снять деньги с любых банковских карточек - их банально могут украсть: для этого даже вводили особый закон.

Мигрантов в таком случае будут держать до конца. А концом в соответствии с планом должен стать референдум. До, во время или после - пока непонятно, но в промежутке январь-март может быть осуществлена новая масштабная операция по прорыву границы.

Все бы хорошо, но есть существенная проблема - погодные условия. Мигранты не приспособлены к холодам - спать в палатках при заморозках и снегопадах не сможет никто - начнется массовая эпидемия, проконтролировать которую не сумеют. Так, мигранты могут банально не дожить до необходимой даты "военного положения", поэтому в приоритете находится резкий ноябрьский прорыв.

Единственное, что отличает эти 2 плана, это время их реализации и интересы сторон. Россия войны не хочет и прямого конфликта с НАТО очень боится: так, что Путин рискует стать "подбункерным диктатором", вырыв второй бункер под первым, чтоб враги внутрь не попали.

Лукашенко через Донбасс (это стоит подметить) прикрепляет себя к России, чтобы вызвать полноценную войну, во время которой он планирует промелькнуть во временную дырочку, чтобы оказаться за спиной РФ.

Идентична ситуация и с долгой игрой. Но если Путин "отходит" от проблемы, прячется за формулировками непонимания и удивления, то Лукашенко нарочно каждый день подчеркивает, что в кризисе виновата именно российская сторона. И этот след он продает в качестве шантажа самой России, уверяя, что втянет ее в авантюру, которая не будет иметь выхода.

Ровно про это Лукашенко и говорил во время онлайн-встречи: "Отвечать будем вдвоем". Загнав себя в угол, Лукашенко имеет шанс лишь спрыгнуть с обрыва, чтобы мигранты перешли в чужую компетенцию. Но Лука сам прыгать не хочет - он тянет за рукав Путина, доказывая, что тот инициатор и руководитель кризиса.

Пока от Лукашенко у соседей одни проблемы. Вот и друг Си может проснуться, а ему расскажут, что весь транзит через Беларусь закрыт на неопределенный срок... Вот он обрадуется.

Вот обрадуется Россия, которую Лукашенко хочет отключить от Европы. Зачем России нужно неминуемое усиление Украины через провод Ямал-Европа? Многоходовочки нет - есть крах и капитуляция Востока после того, как Европа ответила непропорционально - да так, что путей обхода пока не придумано.

Насчет переговоров с Меркель - это фантазия Путина. Идентичная с той, которую Россия именует диалогом с ЛДНР. Ничего нового - те же ржавые орешки, но уже в профиль.

Это буквально тупик, в котором нет нормального выхода. Что играть быстро, что играть долго, бессмысленно, ведь "пути отхода" были забетонированы, а "пути успеха" никто не предусмотрел.

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