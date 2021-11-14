Польша призвала созвать Совет НАТО из-за ситуации с мигрантами на границе

Польша призвала созвать Совет НАТО из-за ситуации с мигрантами на границе5
- 14.11.2021, 15:03
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Варшава обсуждает с Литвой и Латвией возможность задействовать 4-ю статью договора о Североатлантическом альянсе.
Польша обсуждает с Литвой и Латвией возможность созыва Совета НАТО из-за ситуации на границе с Беларусью, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
«Мы обсуждаем с Латвией и, в особенности, с Литвой, не запустить ли статью 4 НАТО», – сказал Моравецкий в интервью агентству РАР.
Статья 4 договора о Североатлантическом альянсе предусматривает возможность созыва Совета НАТО, если одна из стран НАТО считает, что имеется угроза ее безопасности.
Моравецкий пояснил, что запуск 4-й статьи договора о НАТО «это решение, которое предусматривает, что стороны будут консультироваться вместе, когда, по мнению любой из них, будут поставлены под угрозу: территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любого из союзных государств».
«Кажется, это становится все более необходимым. Потому что уже недостаточно того, чтобы мы публично выражали свою озабоченность – теперь нужны уже конкретные шаги и участие всего альянса», - сказал премьер Польши.
На границе Беларуси и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе.