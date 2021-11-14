Раскрыт секрет феноменального долголетия японцев 24 14.11.2021, 15:14

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Большое значение имеет культура приема пищи.

Пользователь китайского портала WeСhat рассказал о четырех гастрономических привычках, которым жители Японии обязаны своим знаменитым долголетием, пишет u-news.com.ua.

Автор отметил, что, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, Япония занимает первое место в мире по продолжительности жизни - 84,2 года.

При этом жители страны не любят заниматься спортом. Согласно исследованиям, как пишет автор, к причинам японского долголетия относятся генетика, бытовые условия, социальное развитие, уровень здравоохранения и другие факторы.

А один из ключевых моментов — питание, добавляет блогер.

Так, на японском столе всегда царит разнообразие. Но при этом сами порции относительно небольшие, указывает автор. Каждый прием пищи включает рыбу, мясо, овощи, фрукты, рис и другие основные продукты питания.

Отмечается, что такой рацион из множества небольших блюд позволяет сделать питание более сбалансированным. Японский столовый этикет отличается необходимостью медленного приема пищи.

Это позволяет жителям Страны восходящего солнца тщательно пережевывать пищу, что способствует более быстрому ее перевариванию и усвоению, а также позволяет избежать переедания.

Кроме того, с возрастом перистальтика желудочно-кишечного тракта и функции различных органов ухудшаются, и медленный прием пищи может снизить нагрузку на организм, объясняется в материале.

Важен и способ приготовления пищи, считает автор. Вместо того чтобы жарить пищу на сковороде или во фритюре, японцы варят ее в кастрюле или готовят на пару, а это позволяет снизить количество потребляемого жира.

Также львиную долю в рационе японцев занимают рыба и морепродукты, которые, в отличие от говядины, баранины или свинины, содержат намного меньше насыщенных жирных кислот, способных привести к закупорке кровеносных сосудов и вызвать хронические заболевания.

При этом автор подчеркнул, что нет необходимости полностью отказываться от потребления этих видов мяса. Важно знать меру и придерживаться сбалансированного питания, чтобы в рационе присутствовали различные виды мяса, рыбы и морепродуктов.

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