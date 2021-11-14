Ябатькам приготовиться: ваш выход 15 14.11.2021, 15:19

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Ну вот, докричались

Помните, как вы кричали «лишь бы не было войны»? Ну вот, докричались. Ваш «вождь» довел миграционный кризис до той степени, что Польша и Литва обсуждают созыв Совета НАТО, пишет телеграм-канал Белорусского объединения рабочих (БОР).

Учитывая нападения на польских пограничников со стороны белорусских силовиков, замаскированных под мигрантов, никто шутить и вести долгие переговоры не будет.

Вы умудрились обозлить на себя весь мир своей бесхребетностью и тупостью. Вот уж действительно, избиратели своего «президента».

Учителя, помните фразу министра иностранных дел СССР Андрея Громыко «Лучше десять лет переговоров, чем один день войны?» Самое время вспомнить.

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