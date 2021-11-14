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Вид на жительство в Польше: власти готовят три важных нововведения

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  • 14.11.2021, 15:21
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Вид на жительство в Польше: власти готовят три важных нововведения

Сейм рассмотрит законопроект уже 16-17 ноября.

Сейм Польши 16-17 ноября рассмотрит законопроект, который позволит иностранцам не менять вид на жительство при смене работодателя. Какие три важных нововведения готовят польские власти. В случае принятия законопроекта и введения в действие ранее представленные дела тоже будут подлежать новым правилам.

Об этом сообщает Іn Рoland.

Первое изменение в законе касается того, что если работник получил разрешение на пребывание и решил сменить работу, тогда он будет иметь право написать заявление для изменения решения воеводы и в течение двух месяцев (60 дней) орган должен изменить документ, а сам вид на жительство не меняется. Также иностранец будет иметь право не появляться в воеводской администрации и делать отпечатки пальцев для этой услуги. Государственная пошлина на изменение решения о пребывании и работе будет стоить 220 злотых.

Второе нововведение - корреспондеция с органом будет вестись через электронные средства связи, что указал иностранец, чтобы сократить расходы на почтовые расходы и быстрее получать нужную информацию. Но надо быть внимательными, потому что можно упустить время , которое дают ответному учреждению, если несвоевременно ознакомится с информацией, или предоставить некорректный электронный адрес. Изменить форму переписки можно только при получении согласия иностранца. В электронном виде также будет проходить проверка от правоохранителей, не составляет ли человек угрозы Польше в учреждениях ABW, а также от пограничной службы страны.

Третий пункт - отсутствие требований к иностранцу иметь жилье в польском государстве и отмена необходимости доказывать наличие стабильного и регулярного источника доходов работника. Теперь для получения карты побыту можно будет только зарабатывать не ниже минимальной заработной платы в Польше – это 3 010 злотых брутто со следующего года.

Если Сенат одобрит этот законопроект, тогда его должен будет подписать президент Польши, а затем он опубликуется в Журнале Законов. После публикации закон вступит в силу через две недели.

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