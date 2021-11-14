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Польша и страны Балтии рассматривают полное закрытие границы с Беларусью

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  • 14.11.2021, 15:39
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Польша и страны Балтии рассматривают полное закрытие границы с Беларусью

Польский премьер-министр призвал к решительным шагам.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что вместе с Литвой и Латвией рассмотрят введение 4-й статьи НАТО из-за ситуации на беларусско-польской границе. В том числе, поднимут вопрос вопрос о полном закрытия границ с Беларусью, сообщает onet.pl.

«Кризис, с которым мы имеем дело, касается не только Литвы, Латвии и Польши, но и всего сообщества. Более того, есть понимание того, что Лукашенко не откажется от штурма границы, если мы не будем действовать сообща. Поэтому мы обязательно обсудим дальнейшие санкции, в том числе полное закрытие границы и, таким образом, отключение режима от экономических выгод. Мы обсудим дополнительные санкции уже во время следующего специального саммита Совета Европы, о котором я просил. Польская граница станет эффективным и окончательным барьером для действий Лукашенко.

Недостаточно просто публично выразить нашу обеспокоенность. Теперь необходимы конкретные шаги и участие всего альянса» - сказал Моравецкий

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