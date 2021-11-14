Балканский узел Telegram-канал «Сито Сократа»

14.11.2021, 15:43

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Как российский газ генерирует сербскую агрессию.

Наблюдается углубление кризисных тенденций в регионе Западных Балкан. Эпицентром конфликтогенности выступает Сербия, затевающая очередные провокации, которые могут перерасти в кровопролитие. За кулисами агрессивной политики Белграда в адрес соседних государств, таких как Черногория, Республика Косово, а также Босния и Герцеговина, стоят российские покровители. В Кремле полагаются на то, что сербский политикум, включая действующего президента Александра Вучича будут достойными продолжателями дела покойного лютого имперца и тирана Слободана Милошевича. Насущная проблема для Москвы на Балканах состоит в недопущении дальнейшей интеграции здешних государств в состав ЕС и НАТО, дабы сохранить их в орбите своего деструктивного влияния. Подобная задача будет поставлена Путиным сербскому лидеру Вучичу в ходе его предстоящего визита в Москву 25 ноября.

Сербский президент не скрывает своей готовности взять под козырек выполнение подрывных заданий российского руководства в обмен на скидки от «Газпрома». Он даже не скрывает, что будущее Сербии напрямую зависит от цен на российский газ, ведь если они станут рыночными, то государство будет обескровлено. Тем более на носу президентские и парламентские выборы, намеченные на апрель 2022 года. А значит, Вучичу срочно нужна демонстрация достижений в сфере экономики и внешней политики.

Перед вояжем Вучича в Москву Белград, подобно режиму Лукашенко в Беларуси, наращивает подрывную работу под эгидой ГРУ и СВР, чтобы красочно зарисоваться перед россиянами. Это уже вызвало обеспокоенную реакцию в Косово и Сербии. К примеру, премьер Косово Альбин Курти указал, что Сербия в отношении своих соседей ведет себя, как Россия с Украиной и Беларусью, и пытается превратить Республику Сербскую, входящую в состав БиГ в «Беларусь», а Черногорию – в «Украину». В Белграде не могут смириться с распадом СФРЮ, также как Путин не может смириться с крахом СССР, и до сих пор не хотят признать суверенный статус новых республик. Президент Косово Вьоса Османи вообще 9 ноября прямо подчеркнула: «Сербия продолжает следовать старой политики бывшего президента Слободана Милошевича, становясь послушным инструментом России для дестабилизации Приштины и Западных Балкан». Реализуются усилия по уничтожению достижений США в данном регионе за последние десятилетия. Она выступает против создания на территории Косово так называемого «Союза сербских муниципалитетов», т.к. данное образование станет аналогом «Республики Сербской» или и того хуже подобием «ДНР» на востоке Украины.

Еще больше у россиян подгорает в Боснии, где депутат Парламентской Ассамблеи от Партии демократических действий Семсудин Мехмедович призвал выдворить из Сараево российского посла Игоря Калабухова. Последний намедни поддержал идею независимости «Республики Сербской», протаскиваемую агентом Кремля «социал-демократом» Милорадом Додиком. Дошло до того, что в своем докладе для СБ ООН спецпредставитель ЕС в БиГ Кристиан Шмидт подчеркнул следующие моменты: 1. БиГ столкнулась перед угрозой распада, ведь ее подрывают шаги руководства боснийских сербов, направленные на уничтожение ключевых государственных институций, таких как объединенные вооруженные силы, орган косвенного налогообложения и высший судебный орган; 2. Босния снова может стать ареной вооруженного противостояния, если Белград не свернет свою подрывную деятельность по пересмотру дейтонского порядка. «Босния и Герцеговина столкнулась с самой серьезной экзистенциальной угрозой за весь послевоенный период», – резюмирует Шмидт. Вот так злокачественно сербские политики отрабатывают дисконты на российский газ, даже еще их не получив.

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