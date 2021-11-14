Сын диктатора Муаммара Каддафи баллотируется в президенты Ливии 10 14.11.2021, 16:20

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Он уже зарегистрировал свою кандидатуру.

Сын бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи, 49-летний Саиф аль-Ислам Каддафи, примет участие в выборах президента страны. Он уже зарегистрировал свою кандидатуру.

Об этом сообщает местный телеканал Libya Alahrar, сообщает «Новое время».

Каддафи—младший подал соответствующие документы в региональную избирательную комиссию в городе Себха на юге Ливии в воскресенье, 14 ноября. Кроме него, в президенты баллотируются восточный военный командир Халифа Хафтар, премьер-министр Абдель Хамид аль-Дбейба и спикер парламента Агила Салех.

Выборы запланированы на 24 декабря.

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