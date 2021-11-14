Марию Колесникову восемь месяцев содержат в одиночной камере 9 14.11.2021, 16:27

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Политзаключенная считает, что это нарушение ее прав.

Мария Колесникова, которая была незаконно приговорена к 11 годам лет колонии общего режима, 11 ноября встретилась в СИЗО со своим отцом. Это их третье свидание. О том как оно проходило, Александр Колесников рассказал сайту Виктора Бабарико.

Александр Колесников рассказал, что Маша выглядит хорошо.

— Стройная, продолжает делать физические упражнения и стала практиковать йогу. Маша говорит, что это ей придает дополнительные силы и уверенность. Мария уже почти 8 месяцев находится в камере одна. Она от этого, скажем так, не в восторге, и будет настаивать, чтобы это положение изменить. Маша расценивает эту ситуацию не только как давление, но и нарушение ее прав. Согласно даже наших законов, одиночное заключение является наказанием. Ей очень не хватает общения. Вы не представляете, с какой радостью она слушает от меня новости от родных, близких, друзей.

После вынесения приговора суд дал Марии один месяц на ознакомление с аудиопротоколами. Как рассказывает Александр, в комнате для общения с адвокатами данные материалы дела было не очень удобно изучать: там невозможно из-за перегородок и решеток передавать документы, поэтому адвокатам и Марии приходилось показывать листки бумаги друг другу, все запоминать и записывать.

— Последний месяц у Маши ушел, во-первых, на ознакомление, во-вторых, на анализ всех документов и составление жалоб. Апелляционная жалоба составила 70 листов рукописного текста. Вывод Маша сделала такой: 41 том уголовного дела оказался без доказательств. «Мне стало понятно, почему суд был закрытым. Потому что нет доказательств вины», — отметила она, — рассказывает отец.

Также Александр Колесников рассказал, что из последних новостей дочь очень впечатлили туристические полеты в космос. Они поговорили и присуждении ей правозащитной премии имени Вацлава Гавела.

— Она этим очень гордится и всегда повторяет: «Я отношу эту премию на счет всех политзаключенных».

Еще затронули тему лишения лицензий белорусских адвокатов, в том числе и всех защитников Виктора Бабарико

— Это для нее очень больной вопрос, потому что наши политзаключенные как никто остро понимают, насколько важна помощь адвокатов, — рассказал Александр.

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