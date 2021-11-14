Сотни мигрантов начали марш к границе с Польшей

Сотни мигрантов начали марш к границе с Польшей28
- 14.11.2021, 16:37
- 23,118
Видеофакт.
В чатах мигрантов появились видео марша сотен нелегалов к границе с Польшей.
Отмечается, что точкой сбора была, как и в понедельник, на заправке, которая находится недалеко от КПП.
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.