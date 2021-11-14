СМИ: Британский спецназ предупредили о возможной отправке в Украину в течение нескольких часов 7 14.11.2021, 16:45

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Лондон готов перебросить 600 военных.

Великобритания может направить в Украину 600 британских военнослужащих на фоне угрозы вторжения Российской Федерации. Оперативная группа готова развернуться в Украине в сжатые сроки информирует The Mirror, пишет "Зеркало недели. Украина".

Британский спецназ предупредили, что они могут быть отправлены в Украину в течение нескольких часов. Подготовка началась после того, как главы оборонных ведомств и MI-6 сообщили, что президент России Владимир Путин представляет явную и реальную опасность для Украины и Запада.

На данный момент создается сводная группа из представителей спецназа, разведывательного полка, медиков, инженеров и связистов. В группу войдут 400 десантников 16-й воздушно-штурмовой бригады.

"Подразделению бригады было сказано, что его, возможно, потребуется развернуть его в очень короткие сроки. От 400 до 600 военнослужащих готовы. Их оснащение упаковано, и они готовы лететь в Украину и либо приземлиться, либо десантироваться с парашютом. Они подготовились к обоим случаям", - сообщают в издании.

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