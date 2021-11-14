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Политолог: Отступление от границы приведет силовиков в состояние паники

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  • 14.11.2021, 16:58
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Политолог: Отступление от границы приведет силовиков в состояние паники

Лукашенко миграционный кризис проиграл.

Российский политолог Андрей Суздальцев выразил в своем Telegram-канале мнение, что отступление от польской границы приведет белорусских силовиков в состояние паники:

— Безусловно, Лукашенко миграционный кризис проиграл. Мы об этом писали еще в конце августа. Сейчас для Европы Лукашенко оказался в статусе какого-то исчадия Ада или, на худой конец, наследника Каддафи. Переговоров с Минском не будет, хотя в международной политике не принято чему-то удивляться. Может кто-то из Евросоюза в поисках внешнеполитических дивидендов захочет поиграть с Минском.

Формально Минск держит твердую позицию и заявляет о готовности стоять насмерть, что понятно – Лукашенко еще не потерял надежду получить финансовую помощь от Москвы. Но есть и внутренняя причина. После августа 2020 года Лукашенко нельзя проигрывать. Ни в чем. Отступление от польской границы приведет белорусских силовиков в состояние паники, так как следующими за мигрантами будут они.

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