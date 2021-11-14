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Австрия ввела локдаун для непривитых от COVID-19

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  • 14.11.2021, 17:02
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Австрия ввела локдаун для непривитых от COVID-19

Он затронет два миллиона человек.

Власти Австрии введут с 15 ноября локдаун для граждан, не привитых от коронавируса, объявил канцлер республики Александр Шалленберг.

«Мы должны повысить уровень вакцинации. Она на позорно низком уровне», — заявил он (цитата по Deutsche Welle).

Локдаун введен на десять дней. Непривитым запретят выходить из дома без веской причины. На тех, кто идет на работу или учебу, в магазин за продуктами либо к врачу, ограничение не распространяется. Не действует оно и в отношении детей младше 12 лет, пишет Die Welt.

Всего на самоизоляцию, по словам Шалленберга, должны будут уйти около трети населения страны, или около 2 млн невакцинированных граждан. Документы о вакцинации попросили проверять полицию. За нарушение мер грозят штрафы.

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