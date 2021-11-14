Синоптик рассказал о погоде в Беларуси в середине ноября 14.11.2021, 17:15

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В первые дни предстоящей недели установится солнечная и сухая погода.

Ожидается переменная облачность и туманы в ночное и утреннее время.

Ночью 15 ноября синоптик обещает от -2°C до -8°C, а по восточной части - от -10°C до -12°C. Днем прогнозируется от -1°C на северо-востоке республики до от +5°C на юго-западном направлении. Во вторник ожидается от -1°C до +2°C, а в среду - от -1°C до +3°C.

17 ноября, благодаря атмосферным фронтам из северо-западной части Европы, в Беларусь будет поступать холодный воздух северных широт. Ожидаются осадки разной интенсивности, включая мокрый снег. Помимо туманов и ограниченной видимости до 1000 метров утром и ночью на территории республики прогнозируется влажность до 80 процентов.

В среду ночью прогнозируется температура от -1°C до -7°C. По данным Дмитрия Рябова, днем 18 ноября будет от 0°C до +4°C, а 19 ноября - от +4°C до +6°C.

На выходных при облачной с прояснениями погоде ожидается порывистый ветер и осадки. Метеоролог обещает небольшие туманы, а также дождь и мокрый снег. В ночное время будет от -3°C до +3°C, а в дневное - от +3°C в северо-восточной части Беларуси до +8°C в западных регионах.

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