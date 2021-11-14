Назван помогающий снизить давление напиток 14.11.2021, 17:54

3,194

Он есть практически на каждой кухне.

Ученые из Университета Западной Австралии назвали напиток, помогающий справиться с гипертонией. Снизить давление может помочь черный чай. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале American Journal of Clinical Nutrition.

Исследователи изучили влияние этого напитка на мужчин и женщин с повышенным артериальным давлением. Участники эксперимента пили по три чашки черного чая и другого напитка, содержащего кофеин, но без флавоноидов (природных красителей).

Показатели давления у испытуемых оценивали в первый день эксперимента, через три и шесть месяцев.

В результате оказалось, что черный чай по сравнению со вторым напитком оказывал большее действие на верхнее и нижнее давление. Эффект от напитка появился в первый день эксперимента.

«Результаты исследования показывают, что некий компонент черного чая, помимо кофеина, может влиять на скорость изменения артериального давления в ночное время», — написали австралийские ученые.

Ранее международный коллектив исследователей обнаружил, что по содержанию в крови белка фоллистатина можно предсказать, разовьется ли у человека диабет второго типа, за 19 лет до начала заболевания. Специалисты отследили состояние здоровья более 5,3 тысячи пациентов в Швеции и Финляндии на протяжении от 4 до 19 лет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».