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Назван помогающий снизить давление напиток

  • 14.11.2021, 17:54
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Назван помогающий снизить давление напиток

Он есть практически на каждой кухне.

Ученые из Университета Западной Австралии назвали напиток, помогающий справиться с гипертонией. Снизить давление может помочь черный чай. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале American Journal of Clinical Nutrition.

Исследователи изучили влияние этого напитка на мужчин и женщин с повышенным артериальным давлением. Участники эксперимента пили по три чашки черного чая и другого напитка, содержащего кофеин, но без флавоноидов (природных красителей).

Показатели давления у испытуемых оценивали в первый день эксперимента, через три и шесть месяцев.

В результате оказалось, что черный чай по сравнению со вторым напитком оказывал большее действие на верхнее и нижнее давление. Эффект от напитка появился в первый день эксперимента.

«Результаты исследования показывают, что некий компонент черного чая, помимо кофеина, может влиять на скорость изменения артериального давления в ночное время», — написали австралийские ученые.

Ранее международный коллектив исследователей обнаружил, что по содержанию в крови белка фоллистатина можно предсказать, разовьется ли у человека диабет второго типа, за 19 лет до начала заболевания. Специалисты отследили состояние здоровья более 5,3 тысячи пациентов в Швеции и Финляндии на протяжении от 4 до 19 лет.

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