Атака лазером: Лукашенко нарушил международную конвенцию 21 14.11.2021, 18:59

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Белорусские солдаты ослепляли лазером польских офицеров, охранявших границу.

В соответствии с Конвенцией о запрете или ограничении использования некоторых обычных видов оружия 1980 года, подписанной Беларусью, применение лазерного оружия запрещено, сообщает tvp.info.

Накануне белорусские службы попытались уничтожить временно заграждение, установленное с польской стороны. Польские службы были ослеплены лазерными лучами и стробоскопическим светом, который использовали белорусские силовики.

Пограничники также сообщили, что именно белорусы оснастили мигрантов слезоточивым газом, который был распылен в сторону польских силовиков, которым удалось предотвратить попытку нелегального пересечения границы.

«Ночью мы зафиксировали использование белорусскими службами лазера зеленого цвета. Мы предполагаем, что это были попытки ослепить наших офицеров и солдат, патрулирующих границу», – написали пограничники.

Nieopodal ok.100-os.grupa migrantów oczekiwała na możliwość nielegalnego przekroczenia granicy. Białorusini wyposażyli cudzoziemców w gaz łzawiący, który został użyty w kierunku polskich służb. Tej oraz kolejnym próbom nielegalnego przekroczenia gr. 🇵🇱🇧🇾zapobiegliśmy pic.twitter.com/aUq2WLbv0T — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 13, 2021

Действия Лукашенко противоречат положениям «Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные провреждения или имеющими неизбирательное действие», подписанной в Женеве 10 октября 1980 г. Беларусью и Польшей.

В протоколе IV Конвенции говорится о запрете использования ослепительного лазерного оружия.

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