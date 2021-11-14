Мнение о ситуации на границе: Белорусы, все в наших руках 6 14.11.2021, 19:10

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Курды уже начинают прозревать и задаются вопросами.

Telegram-канал «Ник и Майк» уверен, что переговоров минского режима и стран ЕС не будет. Брюссель занял принципиальную позицию:

— Теперь брату Вове даже нравится, что Беларусь превратилась в гнойник, в котором смердит и воняет. Пока союзнички напрягают страны НАТО, но в уме держится и Украина. Новый вероятный лагерь в окрестностях Бреста – это как раз элемент давления на эту страну. Впрочем, Украина уже предупредила, что ответ будет жестким.

Правда, неадекватность минского бандерлога напрягает даже Кремль. Оно и понятно: играть по прописанному сценарию синепал никогда не умел. Он пытается выловить свою золотую рыбку в этой мутной воде.

Однако рыбалка становится все опаснее. С каждым днем удерживать толпу будет все сложнее. Вбросам про то, что 15 ноября Польша откроет границу, - долго курды верить не будут (а поляки уже опровергли это). Искусственное подогревание мигрантов может рикошетом ударить по лбу синепалу и его верным воякам. Курды уже начинают прозревать и задаются вопросами, почему же белорусские солдаты их так мучают. И это мы еще не видели серьезных конфликтов.

Меж тем, хунта готовится к разному развитию событий. На Городейский сахарный комбинат пришло мобилизационное предписание. Началась перепись техники и людей, закрепленных за каждой единицей транспорта. Готовится и отправляется на склады по списку, согласно данному предписанию, продукция: сахар, соки, консервы и многое другое. Создаются дружины, с которыми начинают проводить учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций и терактов.

Cанкции ЕС могут разочаровать. Однако твердая и воинственная позиция Польши обнадеживает. Страна выбрала жесткий сценарий ответа на агрессию на границе и не намерена отступать. Только такой язык и понимает хунта и ее главарь.

Но это – внешнее давление. Нам нужно думать про внутреннюю активность. И обозначать свой голос. Носим маски, вакцинируемся и остаемся дома при любом удобном случае. В предыдущем посте мы уже писали про кадровую ситуацию. Она будет ухудшаться. Играйте на опережение. Объединяйтесь. Солидарность – это то, чего боится хунта.

Белорусы, все в наших с вами руках. Будьте смелыми, как завещал Янка Купала.

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