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Сборная Хорватии вырвала победу над россиянами

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  • 14.11.2021, 20:02
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Сборная Хорватии вырвала победу над россиянами

Балканская команда напрямую вышла на чемпионат мира по футболу.

В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России проиграла сборной Хорватии. Встреча проходила на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия) и завершилась со счетом 0:1, сообщает «Чемпионат».

На 81-й минуте хорватский защитник Борна Соса подключился к атаке по левому флангу и навесил во вратарскую — Федор Кудряшов неудачно подставил ногу и срезал мяч в свои ворота.

Хорватская команда завоевала прямую путевку на чемпионат мира в Катаре. Россия сыграет в стыковых матчах за право выйти в финальную часть турнира.


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