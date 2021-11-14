Что почем сейчас на рынке 1 14.11.2021, 20:12

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Фото: onliner.by

От некоторых цен становится больно.

Нам нужны витамины! Потому что «корона», осень, туман и вообще скоро понедельник. На рынках сейчас какой-то переходный период: продавцы пока не определились — то ли к Новому году готовиться, то ли самые живучие осенние вкусняхи распродавать. Сегодня отправились на рынок в Таборах и посмотрели, что продается (и почем), пишет onliner.by.

Начнем с овощей, чтобы потом закусить сладеньким. Картошку лучшие маркетологи продают по 99 копеек за килограмм. Они же предлагают бесплатную доставку до автомобиля. Брать, естественно, надо мешками — иначе и начинать не стоит.

Фото: onliner.by

Салатный лук делает больно.

Фото: onliner.by

Азербайджанские помидоры по 2,9 рубля. Яркие. Наверное, вкусные. «Сливки» чуть дороже — по 3,2 за кило. Самые дешевые — по 2.

Фото: onliner.by

В цветастости с ними могут сравниться разве что баклажаны.

Фото: onliner.by

Лучок-чесночок, редиска, морковка, перец — все на месте. Цены на фото.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

На рынке все еще есть арбузы. Как всегда, «сладкие, как твоя жизнь». Стоят от 60 копеек за кило.

Фото: onliner.by

Цитрусовые уже тоже тут как тут. Апельсины от 2,9 до 6,5 рубля за кило.

Фото: onliner.by

Хурма тоже появляется. Сейчас она в интересной компании.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Рынок «Новый Лебяжий» в деревне Таборы работает с 08:00 до 20:00 с понедельника по субботу и с 08:00 до 17:00 в воскресенье.

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