Что почем сейчас на рынке

Что почем сейчас на рынке1
- 14.11.2021, 20:12
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От некоторых цен становится больно.
Нам нужны витамины! Потому что «корона», осень, туман и вообще скоро понедельник. На рынках сейчас какой-то переходный период: продавцы пока не определились — то ли к Новому году готовиться, то ли самые живучие осенние вкусняхи распродавать. Сегодня отправились на рынок в Таборах и посмотрели, что продается (и почем), пишет onliner.by.
Начнем с овощей, чтобы потом закусить сладеньким. Картошку лучшие маркетологи продают по 99 копеек за килограмм. Они же предлагают бесплатную доставку до автомобиля. Брать, естественно, надо мешками — иначе и начинать не стоит.
Салатный лук делает больно.
Азербайджанские помидоры по 2,9 рубля. Яркие. Наверное, вкусные. «Сливки» чуть дороже — по 3,2 за кило. Самые дешевые — по 2.
В цветастости с ними могут сравниться разве что баклажаны.
Лучок-чесночок, редиска, морковка, перец — все на месте. Цены на фото.
На рынке все еще есть арбузы. Как всегда, «сладкие, как твоя жизнь». Стоят от 60 копеек за кило.
Цитрусовые уже тоже тут как тут. Апельсины от 2,9 до 6,5 рубля за кило.
Хурма тоже появляется. Сейчас она в интересной компании.
Рынок «Новый Лебяжий» в деревне Таборы работает с 08:00 до 20:00 с понедельника по субботу и с 08:00 до 17:00 в воскресенье.