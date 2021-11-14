Euronews: Нелегалы готовят прорыв польской границы

Euronews: Нелегалы готовят прорыв польской границы2
- 14.11.2021, 21:03
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В этом им помогают белорусские военные.
Возле польской деревни Черемха на границе группы мигрантов попытались прорвать проволочное заграждение с белорусской стороны. Польские военнослужащие успешно пресекли эту попытку, сообщает Euronews.
Между тем, белорусские солдаты были замечены помогающими мигрантам.
В настоящее время до 15 000 военнослужащих Польши находятся на границе в связи со сложившейся ситуацией.
Белорусские власти заявили, что доставляют помощь, включая палатки и обогреватели, в лагерь мигрантов - шаг, который может превратить его из стихийного в фактически постоянный на границах ЕС.