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В Иране произошло два мощных землетрясения

  • 14.11.2021, 21:17
В Иране произошло два мощных землетрясения

Его можно было ощущать сразу в нескольких провинциях.

На юге Ирана произошло два мощных землетрясения магнитудой 6,3 и 6,4 баллов по шкале Рихтера.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на иранские СМИ.

Землетрясения произошли в южной иранской провинции Хормозган недалеко от портового города Бандар-Аббас.

По данным сейсмологического центра Ирана при Институте геофизики Тегеранского университета, первое землетрясение произошло на глубине 18 километров, а второе — на глубине 10 километров.

Землетрясения ощущались в соседних провинциях Керман и Фарс, расположенных к северу от провинции Хормозган. Также толчки ощущались в Соединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.

По последним данным, в результате землетрясения погибли два человека, не менее 27 человек пострадали.

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