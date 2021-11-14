В Иране произошло два мощных землетрясения
- 14.11.2021, 21:17
Его можно было ощущать сразу в нескольких провинциях.
На юге Ирана произошло два мощных землетрясения магнитудой 6,3 и 6,4 баллов по шкале Рихтера.
Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на иранские СМИ.
Землетрясения произошли в южной иранской провинции Хормозган недалеко от портового города Бандар-Аббас.
По данным сейсмологического центра Ирана при Институте геофизики Тегеранского университета, первое землетрясение произошло на глубине 18 километров, а второе — на глубине 10 километров.
#Earthquake in Bandar Abbas, Iran— Mehrdad Aghagholizadeh (@Mehrdadag) November 14, 2021
(Aftershocks)
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Землетрясения ощущались в соседних провинциях Керман и Фарс, расположенных к северу от провинции Хормозган. Также толчки ощущались в Соединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.
По последним данным, в результате землетрясения погибли два человека, не менее 27 человек пострадали.
🇮🇷 Terremoto no Irã:— Noticias e Alertas para o Brasil (@Nabnoticias) November 14, 2021
Terremotos de 6.3 e 6.0 sacudiram a cidade de Bandar Abbás no irã. pic.twitter.com/MVIn7G9xjK